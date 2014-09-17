کمبود معلم با تجربه و ماهر مهمترین چالش آموزش و پرورش فارس است

حمیدرضا آذری در گفت گو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه مشکل کمبود معلمین با تجربه در دوره ابتدایی بیشتر به چشم می آید تاکید کرد: در حال حاضر علاوه بر اینکه در امر آموزش با کمبود آموزگار باتجربه روبرو هستیم، در خصوص منابع مالی نیز با مشکل مواجه می باشیم و این در حالی است که بیش از 98.5 درصد از بودجه این سازمان صرف حقوق معلمان می شود.

وی اضافه کرد: منابع مالی به گونه ای است که بیشتر اعتبارات صرف حقوق معلمان می شود و در نتیجه اعتباری برای رفع مشکلات مدارس و مسائل آموزشی و کیفیت باقی نمی ماند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان فارس، تامین کمبود منابع مالی در بخش آموزش در مدارس دولتی را از طریق مشارکت های مردمی اعلام کرد و گفت: البته این موضوع به گونه ای در مدارس از سوی مدیران اتخاذ و تاکید می شود که در بخش آموزش و تربیت دانش آموزان لطمه ای وارد نکند.

آذری تحصیل دانش آموزان در مدارس غیر دولتی را امری کاملاً قانونی و در راستای سیاست های کلان وزارت آموزش و پرورش دانست و افزود: رشد مدارس غیر انتفاعی قانونی است و هیچ مغایرتی با قانون ندارد، ولی دولت باید مدارس غیردولتی را تقویت و با حمایت هایی که خواهند شد باید به گونه ای شود که دانش آموزان بیشترین و مطلوب ترین خدمات آموزشی را از موسسات غیردولتی دریافت کنند.

وی گفت: در حال حاضر از کل هشت هزار مدرسه فعال در فارس، دانش آموزان از طریق بیش از یک هزار و 500 مدرسه غیردولتی خدمات آموزشی دریافت می کنند و این بیانگر آن است که 8.5 درصد دانش آموزان در این مدارس به امر تحصیل می پردازندکه البته این مهم در سال های گذشته به دلیل مشکلات و عدم حمایت سازمان مربوطه به گونه ای بوده که با کاهش تعداد مدارس غیردولتی در فارس روبرو بوده ایم.

مدیر کل آموزش و پرورش فارس یادآور شد: نگاه وزارتخانه، عملیاتی کردن کیفیت آموزشی و تامین بودجه با توجه به ظرفیت های غیر دولتی است، از این رو نیازمند حمایت بیشتر مسئولین مربوطه هستیم.

وی با اشاره به حقوق و مزایای معلمان در مدارس غیردولتی، افزود: به مسئولان مدارس غیردولتی قول خواهم داد چنانچه به آموزگاران حقوق و مزایای قابل توجهی پرداخت کنند، برای مدارس امتیازاتی در اداره آموزش و پرورش استان قائل می شویم.

آذری با تأیید این موضوع که دانشگاه فرهنگیان مهم ترین نقش را در خصوص تربیت آموزگاران خلاق و مبتکر دارد، گفت: امروزه دانشجویان این دانشگاه، معلمی را به عنوان یک شغل انتخاب کرده اند و امید داریم سیاست های مسئولان این دانشگاه به گونه ای اتخاذ شود که آموزگاران سال های آتی، خلاق، مبتکر و آینده پرداز در زمینه آموزش رشد پیدا کنند زیرا عقیده داریم با جذب نیروهای بومی و آموزش آنها در دانشگاه فرهنگیان، مشکلات نقل و انتقلات آموزگاران مرتفع خواهد شد.

مدیر کل آموزش و پرورش فارس اضافه کرد: امروزه بیشترین جنسیت آموزگاران استان را بانوان تشکیل می دهند، از همین رو بیشترین مشکلات نقل و انتقلات مربوط به معلمان زن است .

آذری در خصوص مرخصی شش ماهه زایمان معلمان نیز گفت: در تلاشیم که بتوانیم مدت مرخصی آموزگاران باردار را افزایش داده و از شش ماه به 9 ماه ارتقا دهیم و این در حالی است که عملاً با تعطیلات مدارس این موضوع در حال انجام است.

وی همچنین تعداد معلمان استان فارس را 75 هزار نفر اعلام کرد و افزود: بیش از 70 درصد آنان را بانوان تشکیل می دهند.

مدیر کل آموزش پرورش فارس با تاکید بر اینکه دانش آموزان امروز، مدیران خلاق و مبتکران آینده و پژوهشگران نسل فردا خواهند بود تاکید کرد: از همین رو خانواده ها باید دانش آموزان را به گونه ای در امر تحصیل پرورش دهند تا آنها با این تفکرات رشد پیدا کنند و تنها ملاک تحصیل دانش آموزانشان، گرفتن نمرات نباشد.