محمد دوست محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای طرح هم‌کدسازی تلفن همراه در استان کرمان اظهار داشت: مخابرات به عنوان یک سازمان خدمتگذار علاقمند است تا جایی که مقدور است تسهیلات بیشتری را برای مشترکین ایجاد کند و هدف اصلی از اجرای طرح تسهیل ارتباطات شبکه تلفن ثابت با کاهش ارقام شماره گیری و کاهش هزینه های ارتباط بین شهری و بین استانی است.

وی با اشاره به ملی بودن طرح هم کدسازی تلفن های ثابت، افزود: این طرح مصوبه وزرات ارتباطات و فناوری اطلاعات است که همه استانهای کشور اجرا می شود.

دوست محمدی ادامه داد: طرح گفته شده تاکنون در بیش از نیمی از استانهای کشور اجرا شده و تسهیلات خوبی را برای مشترکین تلفن ثابت ایجاد خواهد کرد.

وی تسهیل و تسریع در شماره گیری را از جمله مزایای اجرای این طرح دانست و اذعان داشت: با اجرای طرح گفته شده یک رقم به شماره تلفن اضافه می‌شود اما با حذف کد بین شهری تعداد ارقام شماره گیری از 11 رقمی کنونی به هشت رقم کاهش پبدا می‌کند که این امر ارتباطات تلفن ثابت را سریعتر و راحتر می‌کند.

اعلام نرخ‌های واحد برای تلفن ثابت در کرمان

مدیرعامل شرکت مخابرات استان کرمان مزیت دوم را کاهش در هزینه‌های ارتباطات عنوان و تصریح کرد: در حال حاضر برای ارتباطات بین شهری در داخل استان؛ نرخ‌های متفاوتی وجود دارد که از بالای 10 تومان به ازاء هر دقیقه آغاز می‌شود و همه این این نرخ ها به نرخ واحد 30 ریال در دقیقه کاهش پیدا می‌کند.

این مسئول یادآور شد: در حال حاضر نرخ مکالمات بین استانی بالای 80 تومان در دقیقه را نیز داریم که این تعرفه به نرخ واحد 330 ریال به ازا یک دقیقه کاهش پیدا می‌کند.

دوست محمدی گفت: با اجرای این طرح نرخ واحدی در استان کرمان خواهیم داشت و مجموعه استان را می توانیم به عنوان یک شهر در نظر بگیریم.

وی گفت: داخل استان هر مکالمه تلفنی از هر نقطه به نقطه دیگر بدون توجه به فاصله نرخ یکسان دقیقه ای 30 ریال و در داخل کشور نیز نرخ واحد برای ارتباط بین استانی 330 ریال در دقیقه می شود.

اختصاص شماره مشترک واحد برای هر مشترک

مدیرعامل شرکت مخابرات استان کرمان تصریح کرد: مزیت سوم اجرای طرح هم کدسازی تلفن‌های ثابت اختصاص یک شماره تلفن واحد و اختصاصی به هریک از مشترکین است.

دوست محمدی بیان داشت: در حال حاضر با توجه به وجود کدهای مختلف شماره‌های مشابه را در شهرهای مختلف استان کرمان داریم که با اجرای این طرح هر مشترک تلفن ثابت شماره واحدی را در استان به نام خودش خواهد داشت.

وی در خصوص نحوه شماره گیری نیز چنین گفت: افراد می توانند شماره گیری را با اخذ شماره هشت رقمی مشترک مورد منظر انجام دهند.

034 کد معرف استان کرمان

وی کد معرف استان کرمان 034 ذکر کرد و اذعان داشت: این بدان معناست که مشترکینی که قصد تماس از سایر استان‌ها با کرمان را داشته باشند باید این کد را گرفته و بعد شماره هشت رقمی را شماره گیری کنند.

دوست محمدی ابراز داشت: همچنین چنانچه افراد قصد دارند از طریق تلفن همراه با شماره ثابت تماس حاصل کنند باید کد شماره گیری 034 را شماره گیری کرده و سپس شماره هشت رقمی مشترک مورد نظر را اخذ کنند.

این مسئول ادامه داد: استان کرمان را به عنوان یک شهر تصور کنید همانگونگه که تاکنون برای برقراری تماس داخل یک شهر نیاز به کدگیری نبوده از این پس این موضوع برای کل استان صادق بوده و افراد داخل یک استان برای برقراری تماس با یکدیگر نیاز به کدگیری ندارند.

اضافه شدن اعداد سه و چهار به ابتدای شماره های تلفن ثابت در کرمان

دوست محمدی گفت: دو عدد سه و چهار در استان کرمان برای این امر در نظر گرفته شده که عدد سه مخصوص شهرستان های کرمان، رفسنجان، انار، شهربابک، زرند، کوهبنان و راور است و در این شهرهاستان ها عدد سه به ابتدای تلفن ها اضافه خواهد شد.

وی با اشاره به اضافه شدن عدد چهار ابتدای شماره تلفن های شهرستان سیرجان، بافت، رابر و شهرستان های جنوبی افزود: البته با توجه به شماره های مشابه در استان کرمان به اجبار تغییرات دیگری نیز در شماره قدیم مشترکین خواهیم داشت.

مدیر عالم شرکت مخابرات استان کرمان تصریح کرد: در شهر کرمان که یک سوم تلفن های ثابت استان کرمان در این شهر وجود دارد غیر از اضافه شدن عدد سه هیچ تغییر دیگری را نخواهیم داشت و مشترکین شهر کرمان تنها باید عدد سه را به ابتدای شماره تلفن ها اضافه کنند.

دوست محمدی بیان داشت: همچنین شماره جدید سامانه 6060 برای اطلاع از شماره جدید مشترکین پیش بینی شده که در حال حاضر فعال بوده و افراد می توانند ضمن تماس با این شماره و وارد کردن شماره فعلی خود همراه با کد، شماره جدید را دریافت کنند.

این مسئول گفت: با توجه به اینکه در شهر کرمان اضفه کردن شماره سه به ابتدای شماره تلفن کفایت می کند لرا از مشترکین شهر کرمان می خواهیم که از برقراری تماس با این سامانه به منظور جلوگیری از اشغال شدن آن امتناع کنند.

وی تصریح کرد: همچنین از هم استانی ها می خواهیم که برای این منظور با سامانه 118 تماس حاصل نکرده و تنها از رطیق سامانه 6060 اقدام بهدریافت شماره جدید کنند.

مدیرعامل شرکت مخابرات استان کرمان بیان داشت: همچنین افراد می توانند از طریق اینترنت با مراجعه به سایت مخابرات استان کرمان شماره جدید را دریافت کنند.

وی از فعال شدن صندوق پیامکی 30008630 از امروز خبر داد و افزود: همچنین مشترکین می توانند با ارسال شماره همراه با کد شماره جدید را از طریق پیامک دریافت کنند.

این مسئول گفت: شهروندان نباید کار خاصی را انجام دهند و امیدواریم با اجرای موفقیت آمیز این طرح مشترکین از تسهیلات آن بهره مند شوند.

بروز اختلال در شبکه تلفن ثابت

وی ادامه داد: مقدمات اجرای طرح گفته شده از بعدازظهر امروز برابر با 26 شهریور ماه شروع می شود و اختلالی را از بعدازظهر امروز شاهد خواهیم بود که منجر به قطع ارتباط برای ساعاتی می شود.

دوست محمدی با اشاره به اینکهدر تلاش هستیم که اجرای طرح گفته شده تا فردا صبح به پایان برسد، افزود: اجرای طرح مرحله ای و به تدریج بوده و همه شبکه استان را همزمان قطع نخواهیم کرد.

مدیرعامل شرکت مخابرات استان کرمان ادامه داد: اجرای طرح از کرمان شروع شده که امیدواریم تا پایان امشب اجرای طرح در کرمان به پایان رسیده و از فردا مشکل خاصی از نظر اختلالات شبکه تلفن ثابت در استان کرمان نداشته باشیم.

وی گفت: اختلالات در اسرع وقت برطرف می‌شود و از مردم می‌خواهیم که قبل از اجرای طرح مردم از شماره جدید خود مطلع شوند تا در مقطع اجرای طرح نیازی به پی گیری از طریق سامانه ها نباشد.