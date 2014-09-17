تدوین کتاب سرمایه گذاری لرستان نیازمند تامین اعتبار است

به گزارش خبرنگار مهر، قدرت الله ولدی صبح چهارشنبه در جلسه شورای ایرانیان مقیم خارج کشور اظهار داشت: برای تدوین کتاب سرمایه گذاری لرستان نیازمند تامین اعتبارات مورد نیاز از سوی استانداری هستیم.

وی با بیان اینکه متاسفانه اطلاعات کاملی در زمینه ظرفیتهای سرمایه گذاری در استان وجود ندارد گفت: بخشی از مشکلات ما در این حوزه به بحث کمبود اعتبار و منابع مالی بر می گردد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان با اشاره به برگزاری سه جلسه با حضور معاون برنامه ریزی استانداری لرستان، رئیس اتاق بازرگانی و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در این زمینه عنوان کرد: در این جلسات تصمیات لازم برای راه اندازی سایت سرمایه گذاری خارجی استان، تهیه سی دی و همچنین کتاب سرمایه گذاری استان به سه زبان گرفته شده است.

ولدی با بیان اینکه اطلاعات مربوط به حوزه سرمایه گذاری استان سال 85 جمع آوری شده است گفت: این اطلاعات باید از سوی کارشناسان این حوزه به روز رسانی شوند.

وی با بیان اینکه متاسفانه برخی دستگاههای اجرایی استان در این زمینه همکاری لازم را ندارند تصریح کرد: انتظار می رود که دستگاههای اجرایی استان برای به روز رسانی این اطلاعات همکاری لازم را داشته باشند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان با بیان اینکه ما اطلاعات سازمان خود را در حوزه سرمایه گذاری به روزرسانی کرده ایم ادامه داد: این در حالیست که هنوز برخی دستگاههای اجرایی استان نسبت به روز رسانی این اطلاعات همکاری مطلوبی نداشته اند.

ولدی با بیان اینکه برای به روز رسانی این اطلاعات نیازمند تامین اعتبار لازم هستیم گفت: انتظار می رود که اعتبار خاصی به دستور استاندار لرستان در این زمینه اختصاص یابد.

