  1. جامعه
  2. بهداشت
۲۶ شهریور ۱۳۹۳، ۱۲:۲۶

تزریق سلول های بنیادین به عروق برای درمان بیماران قلبی

تزریق سلول های بنیادین به عروق برای درمان بیماران قلبی

رئیس انجمن آترواسکلروز ایران ارائه نتایج تکنولوژی مدرن استفاده از سلول‌های بنیادین آلوژن را از برنامه‌های کنگره تازه‌های قلب و عروق در سال آینده عنوان کرد و گفت: از تزریق سلولهای بنیادین برای درمان بیماران قلبی استفاده می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود قاسمی رئیس انجمن آترواسکلروز ایران با اشاره به طرح آخرین دستاوردهای پزشکی در عرصه قلب و عروق در این شانزدهمین تازه‌های قلب و عروق گفت: در این کنگره روش‌های مدرن درمانی، روش‌های راهنمایی درمانی و پیشگیری ارائه می‌شود.

وی درباره پیشرفت‌ها و جایگاه ایران از نظر توانمندی‌های پزشکی در عرصه‌ سلو‌ل‌های بنیادین تصریح کرد: ایران در بسیاری از حوزه‌ها از کشورهای منطقه پیشی گرفته است. به ویژه در عرصه سلو‌ل‌های بنیادین که ایران در این عرصه شمار زیادی مقاله به چاپ رسانده است و در این کنگره نتایج استفاده از سلول‌های بنیادین و تزریق در رگ‌های قلب 30 بیمار را ارائه می‌کنیم.

قاسمی استفاده از سلول‌های بنیادین آلوژن را یکی از مدرن‌ترین روش‌ها در حوزه سلول‌های بنیادین توصیف و تصریح کرد: در این روش سلول‌ها در بانک سلول‌های بنیادین آماده شده و بر اساس برخی فاکتورها در بیمار استفاده می‌شود و نیازی نیست این سلول‌ها از خود فرد گرفته شود.

رئیس انجمن آترواسکلروز ایران گفت: استفاده از این روش برای سه گروه از بیماران شامل بیمارانی که دچار سکته حاد شده‌اند، بیمارانی که دچار نارسایی پیشرفته قلب با منشاء سکته قلبی هستند و نیز بیماران با تشخیص کاردیومیوپاتی یا ضعف عضله که با وجود باز بودن رگ‌های قلبی دچار ضعف عضله هستند استفاده می‌شود.
 

کد مطلب 2372144

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها