تزریق سلول های بنیادین به عروق برای درمان بیماران قلبی

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود قاسمی رئیس انجمن آترواسکلروز ایران با اشاره به طرح آخرین دستاوردهای پزشکی در عرصه قلب و عروق در این شانزدهمین تازههای قلب و عروق گفت: در این کنگره روشهای مدرن درمانی، روشهای راهنمایی درمانی و پیشگیری ارائه میشود.
وی درباره پیشرفتها و جایگاه ایران از نظر توانمندیهای پزشکی در عرصه سلولهای بنیادین تصریح کرد: ایران در بسیاری از حوزهها از کشورهای منطقه پیشی گرفته است. به ویژه در عرصه سلولهای بنیادین که ایران در این عرصه شمار زیادی مقاله به چاپ رسانده است و در این کنگره نتایج استفاده از سلولهای بنیادین و تزریق در رگهای قلب 30 بیمار را ارائه میکنیم.
قاسمی استفاده از سلولهای بنیادین آلوژن را یکی از مدرنترین روشها در حوزه سلولهای بنیادین توصیف و تصریح کرد: در این روش سلولها در بانک سلولهای بنیادین آماده شده و بر اساس برخی فاکتورها در بیمار استفاده میشود و نیازی نیست این سلولها از خود فرد گرفته شود.
رئیس انجمن آترواسکلروز ایران گفت: استفاده از این روش برای سه گروه از بیماران شامل بیمارانی که دچار سکته حاد شدهاند، بیمارانی که دچار نارسایی پیشرفته قلب با منشاء سکته قلبی هستند و نیز بیماران با تشخیص کاردیومیوپاتی یا ضعف عضله که با وجود باز بودن رگهای قلبی دچار ضعف عضله هستند استفاده میشود.
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