۲۶ شهریور ۱۳۹۳، ۱۲:۳۳

هاشمی در گفتگو با مهر:

70 درصد دانشگاه های آزاد از استاندارد سرانه عمرانی تفریحی عبور کرده اند

گرمسار – خبرگزاری مهر: معاون عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی کشور با اشاره به اینکه سرانه عمرانی تفریحی در دانشگاه آزاد برای هر دانشجو 10 متر مربع است گفت: خوشبختانه 70 درصد از این دانشگاه ها از این سرانه عبور کرده اند و به 11 متر مربع برای هر دانشجو رسیده اند.

محسن هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن توضیح اینکه در حال حاضر اعتبارات عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی هزار و 500 میلیارد تومان است افزود: اعتبار ذکر شده از دو بخش درآمد شهریه و تسهیلات بانکی تامین می شود.

وی با تاکید بر اینکه تمام پروژه های نیمه تمام بالای 50 درصد تا پایان امسال به اتمام خواهد رسید گفت: با فعالیت و همکاری مسئولان واحد ها در سراسر کشور تلاش می کنیم  تمام پروژه های بالای 50 درصدپیشرفت به پایان برسد و افتتاح شود.

معاون عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه دانشگاه های آزاد دارای سیستم زنجیره ای است و باید هر واحد خودش درآمد زایی داشته باشد تصریح کرد: دانشگاه آزاد هیچ بودجه ای از دولت نمی گیرد و خود واحد ها هستند که باید درآمد زایی کنند.

هاشمی با اشاره به اینکه در کشور یک میلیون متقاضی تحصیل در مقاطع ارشد و دکتری وجود دارد توضیح داد: از این تعداد متقاضی تنها 300 نفر موفق به تحصیل در دانشگاهای دولتی می شوند و دانشگاه آزاد اسلامی در نظر دارد شرایط را برای تحصیل بقیه متقاضیان واجد شرایط آماده کند.

محسن هاشمی که در راس هیئتی از دانشگاه آزاد گرمسار بازدید می کرد، ساختمان دانشکده فنی و مهندسی این دانشگاه را افتتاح کرد.

