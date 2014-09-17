اسناد جعلي مدير کارخانه براي دريافت تسهيلات

به گزارش خبرگزاری مهر،سردار محمد رضا ميرزايي در تشريح اين خبر گفت: با اعلام گزارشي مبني بر دريافت تسهيلات بانكي با اسناد غيرواقعي و جعلي به پليس، پيگيري ويژه موضوع به پليس آگاهي ابلاغ شد.

ميرزايي افزود: در بررسي هاي اوليه مشخص شد مدير عامل يكي از كارخانه هاي شهر سمنان با همكاري مسئول اعتبارات يكي از بانك هاي اين شهر با ارائه فاكتورها و اسناد غيرواقعي و جعلي تسهيلات بانكي به مبلغ 10 ميليارد ريال دريافت كرده است.

به گفته وی كارآگاهان مبارزه با جرايم اقتصادي پليس آگاهي با شناسايي عامل اصلي اين اقدام مجرمانه، وي را احضار كردند و تحت بازجويي قراردادند.

فرمانده انتظامی استان سمنان تصريح كرد: متهم با اسناد و مداركي جعلي و با ادعاي خريد ماشين آلات و تجهيزات كارخانه، تسهيلات 10 ميليارد ريالي را از يك بانك دريافت كرده است.در اين خصوص مدير کارخانه دستگيرو براي سير مراحل قانوني تحويل مرجع قضائي شد.