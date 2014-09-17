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۲۶ شهریور ۱۳۹۳، ۱۲:۵۹

روزبه:

حفظ اشتغال مهمترین سیاست اقتصادی دولت است

حفظ اشتغال مهمترین سیاست اقتصادی دولت است

قزوین- خبرگزاری مهر: استاندار قزوین، از حفظ اشتغال موجود به عنوان مهمترین سیاست اقتصادی دولت تدبیر و امید در شرایط فعلی یاد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه بررسی مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی ظهر چهارشنبه با حضور مرتضی روزبه استاندار قزوین برگزار شد.

مرتضی روزبه در این جلسه اظهارداشت: مسائل و مشكلات واحدهاي صنعتي بايد شناسايي و با جزئيات بررسی شود تا تصميم گيري درست و دقیقی درخصوص آنها اتخاذ شود.

وی افزود: سعي و تلاش اقتصادی مدیریت ارشد استان این است که در وهله اول اشتغال موجود حفظ شود و این مهمترین سیاست اقتصادی دولت تدبیر و امید در شرایط فعلی است و اشتغالزايي جديد در مرحله بعد مورد توجه و اهمیت قرار دارد.

استاندار قزوین بیان کرد: درحال حاضر مديران بانک ها رويكرد مثبتي نسبت به فعالیت واحدهای تولیدی و صنعتی دارند و از عملكرد آنها  در این زمینه مورد حمایت و رضايت است.

وی از آمادگی کامل مدیریت استان برای حمایت و حل مشکلات واحدهای تولیدی خبرداد و در پایان تصریح کرد: بايد تلاش كنيم واحدهاي توليدي از رونق نيافتد و چراغ توليد همیشه روشن بماند و منافع بانك ها نیز در رشد و شكوفايي اقتصادي واحدهاي توليدي و صنعتي نهفته است.
 





 

کد مطلب 2372175

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