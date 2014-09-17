طرح "سفیر آفتاب" همزمان با هفته دفاع مقدس در لرستان اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، میثم کشکولی پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس طرح سفیر آفتاب در استان لرستان اجرا می شود.

وی با اشاره به نحوه اجرای این طرح در استان عنوان کرد: در قالب این طرح یک دستگاه تریلر در نظر گرفته شده که روی آن یک "سن" برای اجرای دو تئاتر، پخش کلیپ، سرود، خاطره گویی دوران دفاع مقدس برای عموم مردم پیش بینی شده است.

دبیر قرارگاه فرهنگی صاحب الامر استان لرستان با بیان اینکه این دستگاه خودرو تریلر به مناطق محروم و بخشهای مختلف استان سفر می کند و برای عموم مردم اجرای برنامه خواهد داشت ادامه داد: این طرح در شهرهایی مانند سپیدشت، دوره چگنی، زاغه و ... اجرا می شود.

کشکولی یادآور شد: همچنین طرح سفیر آفتاب در دو منطقه ویژه از مرکز لرستان اجرا خواهد شد.

وی با بیان اینکه در قالب این طرح و به زبان هنر خاطرات، فداکاریها و جانفشانی های شهدا و ایثارگران برای عموم مردم به نمایش گذاشته می شود گفت: این طرح از 29 شهریور تا هفتم مهر ماه امسال در استان اجرا می شود.