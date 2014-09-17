ایران تنها کشور اسلامی در کارگروه بین المللی خونهای نادر است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی اکبر پورفتح اله این سمینار را محصول همکاری انجمن بين المللي انتقال خون، سازمان نظام پزشكي و انجمن علمي انتقال خون ایران دانست و پس از ارائه گزارشی در مورد انتقال خون ایران و نحوه شکل گیری آن گفت: هم اکنون نرخ اهدا در ايران 27 واحد به ازاي هر هزار نفر است که این آمار بالاترين نرخ اهدا در منطقه مديترانه شرقي است.

وی افزود: نرخ اهدای خون در ایران دو و نیم برابر متوسط اين نرخ در كشورهاي با درآمد متوسط یعنی شاخص دوازده و شش دهم واحد در هزار نفر جمعیت است.

دکتر پورفتح اله گفت: ايران اولين كشور در سطح منطقه است كه به اهدای 100 درصد داوطلبانه و بدون چشمداشت در سال 2007 رسيد.

وی اعلام کرد: سال 2012 میلادی، 75 درصد خون هاي اهدايي در ایران از اهداكنندگان مستمر و با سابقه بوده و در ايران تمامی خونهای اهدایی از جهت بيماريهاي قابل انتقال از طريق خون، غربالگري مي شوند.

وی در مورد سلامت خون در ایران گفت: نرخ شيوع هپاتيت B از سال 2005 تا 2012 يك چهارم و نرخ شيوع HCV (هپاتیت C) به يك سوم كاهش يافت. ميزان شيوع HIV نیز در ميان اهداكنندگان در سال 2012، سه هزارم درصد (پايين ترین نرخ در منطقه) است.

مدیرعامل سازمان انتقال خون با اشاره به اهميت نياز به تأمين خون نادر برای برآوردن نياز بيماران داراي آنتي بادي هاي گروه هاي خوني غير معمول گفت: این نوع از خون در سال 1959 شناخته شد و در سال 1985، كارگروه ISBT در زمينه خون هاي نادر شكل گرفت كه دستور العمل هايي را برای استاندارد سازي فعاليتها از جمله آزمايش ها، برچسب گذاري و نقل و انتقال خون هاي نادر و به روز رساني بانك اطلاعاتي با همكاري آزمايشگاه بين المللي مرجع گروه هاي خوني ( IBGRL) تدوين کرد.

وی ادامه داد: سازمان انتقال خون ايران در سال 2010 به اين كارگروه پيوست و تا به امروز تنها كشور اسلامي و تنها كشور از منطقه مديترانه شرقي است كه به اين گروه پيوسته است.

وی اعلام کرد: هم اکنون جهت برآوردن نياز بيماران داراي گروه هاي خوني نادر، سازمان انتقال خون به طور منظم نمونه هاي اهدا كنندگان خون را برای شناسايي انواع نادر خون غربالگري مي كند و تا به امروز بيش از 20 هزار نمونه خوني با استفاده از تجهيزات اتوماتيك پيشرفته مورد شناسايي قرار گرفته است.

همچنین آزمايشگاه مرجع ايميونو هماتولوژي سازمان انتقال خون تا به حال يك بانك اطلاعاتي ملي متشکل از 1000 اهدا كننده خون نادر فعال جمع آوري كرده که 31 مركز انتقال خون استاني در اين پروژه مشاركت دارند و فعاليتهاي برنامه ملي خون هاي نادر در ايران را حمايت مي كنند.

سمینار بین المللی خونهای نادر صبح امروز بیست و ششم شهریور ماه 1393 با شرکت 15 نماینده از کشورهای منطقه مدیترانه شرقی شروع به کار کرد.