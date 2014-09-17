ضرورت نظارت بر مصرف خون و بهینه سازی آن در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علیرضا زالی ضمن تشکر از سازمان انتقال خون به خاطر دستاوردهای تکنولوژیک و ایجاد زنجیره منظم و متوازن برای خونرسانی در کشور گفت: هماهنگ کردن جمعیت ایثار گر و داوطلب اهدا کنننده خون درایران به نحوی که در سازمان انتقال خون انجام گرفته، توفیق بزرگی به شمار می رود.

وی همچنین بر گسترش دانش انتقال خون در دانشکده های پزشکی تأکید کرد و افزود: باید مباحث آموزشی انتقال خون در برنامه های آموزشی دانشجویان و همچنین دوره های باز آموزی پس از فارغ التحصیلی پزشکان قرار گیرد.

رییس سازمان نظام پزشکی ادامه داد: در انتهای زنجیره انتقال خون در بیمارستانها، جامعه پزشکی و گروههایی که با انتقال خون در ارتباط هستند باید در یک فرایند ملی و مسئولانه بر مصرف خون به عنوان یک ذخیره ارزنده ملی نظارت بهینه داشته باشند.

وی با اشاره به گسترش دانش آکادمیک انتقال خون و ارتقای قابل توجه مهارتهای عملی در سازمان انتقال خون گفت: این دانش و تجربه باید به طور فزاینده افزایش یافته و به مدیریت مصرف خون کمک کند.

دکتر زالی با اشاره به تفاهمنامه ای که میان سازمان انتقال خون و سازمان نظام پزشکی کشور برای تحقق این وظیفه ملی منعقد شده است، گفت: در راستای این تفاهم برنامه ملی مصرف بهینه خون با شرکت 13 انجمن تخصصی پزشکی تدوین می شود.

وی سمینار بین المللی خونهای نادر را آغاز خوبی برای حساس سازی مسوولان به مسائل چالش بر انگیز خون و انتقال خون دانست.

وی با تاکید بر اهمیت ایران به خاطر ویژگی های خاصی که در زمینه خونهای نادر دارد، گفت: وجود ذخایر ژنتیکی گوناگون و گستردگی نژادی و ژنتیکی در ایران سبب شده، ایران در این زمینه ویژگی های برجسته و خاصی داشته باشد.