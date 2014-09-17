درآمد گلستان از مسافران در استان ناچیز است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن صادقلو، ظهر چهارشنبه در بازدید از هتل های نیمه کاره استان گلستان، افزود: درآمد ناچیز استان از گردشگری در حالی است که این استان با برخورداری از جاذبه های طبیعی و گردشگری، ظرفیت خوبی برای جذب گردشگران و افزایش درآمد از این بخش را دارد.

وی اظهار کرد: با توجه به اینکه در حال حاضر هتل 5 ستاره ای که خدمات لازم را به گردشگران ارائه دهد وجود ندارد، حمایت لازم را انجام می دهیم تا مجموعه هتل بوتانیک هرچه سریعتر به بهره برداری برسد.

صادقلو تصریح کرد: ظرفیت گردشگری گلستان در زمینه های مختلف از جمله هتلینگ، سواحل خزر و پارک های جنگلی بالاست و ما از روز اول فعالیت خود در استانداری، حمایت از صنعت توریسم را مد نظر قرار داده ایم.

قربان عباسی، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشکری استان گلستان، نیز دراین بازدید گفت: هتل بوتانیک که با سرمایه گذاری 180 میلیارد ریال در حال اجراست و این طرح در دهه فجر امسال به بهره برداری می رسد.

وی افزود: این هتل دارای زیربنای 11هزار متر مربع ،75 سوییت 30 تا 75 متری، 200 تخت ، رستوران با ظرفیت 500 نفر ، زمین های بازی تنیس و والیبال و دو استخر مجزای مردانه و زنانه است.

عباسی خاطر نشان کرد: در حال حاضر استان گلستان در مجموعه هتل ها و واحد های اقامتی ظرفیت پذیرش 18000 نفر در هر شب را داراست و طی یکسال گذشته از فعالیت دولت یازدهم 10 واحد پذیرش گردشگران به بهره برداری رسیده است.

دراین بازدید استاندار گلستان، معاونین و مدیر کل میراث فرهنگی استان از مجموعه هتل شهاب گرگان با زیربنای 5 هزار متر مربع،46 اتاق ، 150 تخت و تالار پذیرایی نیز دیدن کردند.

شایان ذکر است، هتل بوتانیک از طرح های گردشگری بخش خصوصی در غرب گرگان است که مدتی است به صورت نیمه کاره رها شده است.