احمد بیگدلی درگذشت

به گزارش خبرنگار مهر، زنده‌یاد احمد بیگدلی مابین ساعت 8:30 تا 9 صبح امروز در حالی که برای داوری یک جشنواره ادبی در شهرکرد حضور داشت، بر اثر حمله قلبی در سن 69 سالگی درگذشت و برای همیشه با جهان ادبیات وداع کرد.

احمد بیگدلی 26 فروردین 1324 در اهواز به دنیا آمد و از دهه شصت تاکنون، کتاب نوشته است. رمان «اندکی سایه» او توانست جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران را برای وی به ارمغان آورد.

زنده‌یاد بیگدلی دارای تحصیلات دانشکده هنرهای دراماتیک بود. برخی از کتاب‌های منتشر شده او عبارتند از: «شبی بیرون از خانه» سال 1374، «من ویران شده ام» سال 1381، «اندکی سایه» سال 1385، «آنای باغ سیب» سال 1386، «آوای نهنگ» و «زمانی برای پنهان شدن».

فرزند احمد بیگدلی به خبرنگار مهر گفت: مراسم تشییع پدرم صبح فردا پنجشنبه 27 شهریور در نجف‌آباد برگزار و پیکر او در آرامستان این شهر به خاک سپرده می‌شود.