آموزش و پرورش اردبیل 200 میلیارد ریال بدهی دارد

برات سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: بدهی در سه نوع احکام کارگزینی، جاری و ناشی از قرارداد اشخاص می تواند ایجاد شود.

وی با بیان اینکه بدهی جاری در آموزش و پرورش اردبیل ثبت نشده است، اضافه کرد: اضافه کار به صورت مرتب پرداخت می شود و در این خصوص مشکلی نداریم.

به گفته سلیمی در قرارداد اشخاص نیز نارضایتی نداریم و اگر هر از گاهی در زمان بندی مشکل ایجاد می شود در مجموع پرداخت شده و بدهکار نیستیم.

معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی آموزش و پرورش استان عمده بدهی را در بخش احکام کارگزینی عنوان کرد و افزود: البته این نوع بدهی در اغلب ادارات ایجاد می شود و روال غیر عادی نیست که بدهکاریم.

وی تاکید کرد: در این خصوص آموزش و پرورش 550 میلیارد ریال بدهی داشت که در فاصله 15 اسفند سال گذشته تا اردیبهشت ماه 350 میلیارد ریال آن پرداخت شده است.

سلیمی تصریح کرد: مابقی شامل 200 میلیارد ریال به محض تامین اعتبار پرداخت خواهد شد.

وی بخشی از ایجاد این بدهی را خارج از اراده اداره کل عنوان کرد و افزود: به عنوان مثال می توان به درخواست برخی همکاران برای بازنشستگی زودتر از موعد اشاره کرد.