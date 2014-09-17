افزایش آمار بیکاری در تبریز نگران کننده است

به گزارش خبرنگار مهر، رحیم شهرتی فر ظهر چهارشنبه در جلسه گروه کاری اشتغال شهرستان تبریز با انتقاد از وضعیت فعلی اشتغال و بیکاری در شهرستان تبریز گفت: ایجاد اشتغال پایدار در شهرستان، مهم ترین اولویت ما در راستای کاهش بیکاری و افزایش اشتغال است.

وی با بیان اینکه متاسفانه برخی از مسئولان به مشکلات مردم رسیدگی نمی کنند ادامه داد: مدیران ناکارآمد نباید در پست های مهم دولتی قرار داشته باشند چرا که در اینصورت مشکلات بسیاری در کشور ایجاد شده و میزان رضایت مردم از دولت کاهش می یابد.

فرماندار تبریز با بیان اینکه 50 درصد جمعیت استان در شهرستان تبریز ساکن هستند ابراز داشت: باید میزان تسهیلات و اعتبارات پرداختی به مشاغل خانگی و سایر مشاغل به همین نسبت به شهرستان تبریز اختصاص یابد.

شهرتی فر با ابراز نارضایتی از افزایش بیکاران تحصیل کرده در شهرستان تبریز گفت: وضعیت اشتغال در بخش دولتی به تنهایی جوابگوی حل معضل بیکاری نبوده و نیازمند فعالیت بیش از پیش بخش خصوصی و استفاده هرچه بیشتر از طرح استاد و شاگردی در جامعه است.

فرماندار شهرستان تبریز با انتقاد شدید از عدم حضور رووسای دستگاه ها و ادارات شهرستان تبریز در جلسات شهرستانی ادامه داد: روسای ادارت شهرستان تبریز باید شخصا در جلسات حضور یابند و حضور کارشناسان در معیت رووسای اداره امکان پذیر خواهد بود.

