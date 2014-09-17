به گزارش خبرنگار مهر، سردار یعقوبعلی نظری صبح چهارشنبه در همایش استانی قانون و امر به معروف و نهی از منکر اظهار کرد: در موضع بسیج امر به معروف و نهی از منکر به صورت جدی دنبال می‌شود.

وی با بیان اینکه عزم و اراده مهمترین موضعی است که در امر به معروف و نهی از منکر وجود دارد، تصریح کرد: در حکومت اسلامی اعتقاد ما بر این است که در حل مشکلات جامعه باید حکومت با مردم حرکت کند زیرا حکومت اگر دچار مشکلی شود قطعا در بخش‌های مردمی نیز تاثیر خواهد گذاشت.

سردار نظری بیان کرد: در حال حاضر اشکال عمده در بخش حکومتی هزینه‌ها است و اقدامات فرهنگی در بخش عملیاتی نیاز به پرداخت هزینه دارد.

وی با بیان اینکه اقدامات فرهنگی در دستگاه‌های اجرایی نیازمند هزینه معنوی است، گفت: اعتقاد ما بر این است که چون بخش فرهنگی پرداخت هزینه برای آن بالاست وارد فرضیه امر به معروف و نهی از منکر نشده‌اند.

فرمانده سپاه انصارالرضا(ع) خراسان جنوبی گفت: انجام امر به معروف و نهی از منکر باید در جامعه جایگاه عمیقی پیدا کند که در این راستا وظیفه اصلی ما جامعه‌سازی مطابق با اهداف دینی است.

مقطعی ارزیابی کردن مسائل فرهنگی مهمترین مشکل در بخش حکومتی

سردار نظری مقطی ارزیابی کردن مسائل فرهنگی توسط مسئولین را مهمترین مشکل در بخش حکومتی دانست و یادآور شد: این دیدگاه که اداره کردن مسائل فرهنگی مقدم بر ساختن آن است، به مشکل اساسی برای مسئولین مبدل شده است.

وی با اشاره به اینکه مهمترین اصل در سازندگی جامعه فلسفه تشکیل نظام اسلامی است، بیان کرد: هر کسی در هر سطحی که خدمت می‌کند از موضع حکومتی نسبت به امر به معروف و نهی از منکر مسئول است.

فرمانده سپاه انصارالرضا(ع) خراسان جنوبی اظهار کرد: در بخش مردم ما شاهد عزم و اراده عمومی در زمینه امر به معروف و نهی از منکر نیستیم که این عامل از مسائلی همچون خجالت، ترس، عدم حمایت و یا کاهش حساسیت نشات می‌گیرد.

سردار نظری ادامه داد: گاهی به واقع مسائل امر به معروف و نهی از منکر برای مردم روشن نشده است که باید تلاش کنیم نقش امر به معروف و نهی از منکر در زندگی اجتماعی نهادینه شود.

وی نقش مردم را در نهادینه کردن امر به معروف و نهی از منکر در جامعه موثر دانست و گفت: حضور همیشگی و مقتدرانه مردم در همه صحنه‌های کشور سبب موفقیت و پیروزی ایران اسلامی شده‌ است.

مشارکت مردم در زمینه ترویج امر به معروف و نهی از منکر شایسته نبوده است

فرمانده سپاه انصارالرضا(ع) خراسان جنوبی ادامه داد: علیرغم وجود قابلیت در زمینه امر به معروف و نهی از منکر در مردم آن گونه که شایسته است در این فریضه مهم مردم با مسئولین مشارکت نکرده‌اند.

سردار نظری با اشاره به اینکه باید در زمینه مشارکت مردم در فریضه امر به معروف و نهی از منکر فضای لازم ایجاد شود، بیان کرد: اگر زمینه و شرایط لازم در مسائل اجتماعی ایجاد نشود ما نمی‌توانیم از بدنه عمومی مردم برای ترویج فرهنگ امربه معروف و نهی از منکر استفاده کنیم.

وی بیان کرد: سیاست کلی در ستاد امر به معروف و نهی از منکر این است که اول از خودمان در زمینه ترویج این فریضه شروع کنیم که در این رابطه تذکر لسانی در جامعه گسترش یابد.

فرمانده سپاه انصارالرضا(ع) خراسان جنوبی تصریح کرد: در حال حاضر مهمترین مشکل در زمینه احیای فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر عملیاتی نکردن این موضع است.

سردار نظری با اشاره به اینکه ما اعتقاد داریم که باید تذکر لسانی از مساجد شروع شود، افزود: هدف اصلی ما در این زمینه این است که روز به روز بر مروجان امر به معروف اضافه شود.

برخورد با ماهواره به صورت جدی دنبال می‌شود

سردار نظری اظهار کرد: استفاده از توانمندی‌های اقشار مختلف جامعه برای رفع منکرات در درون همان قشر از دیگر برنامه‌هایی است که در ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان دنبال می‌شود.

وی افزود: در برخی از محیط‌ها مانند دانشگاه باید امر به معروف با حساسیت دنبال شود که در این خصوص باید مسئولین دانشگاه‌ها با عزم و اراده قوی در این راستا اقدام کنند.

سردار نظری با اشاره به اینکه برخورد با ماهواره در دستور کار جدی قرار دارد، بیان کرد: مهمترین هدف در برخورد با ماهواره روشنگری مردم است.

وی با اشاره به اینکه ماهواره سرباز دشمن برای تخریب در جامعه است، بیان کرد: برخورد با ماهواره با سه هدف در دستور کار قرار دارد که هدف اول قبح‌زدایی بوده که این عامل با اقدامات انجام شده در جامعه پررنگ شده است.

وی با بیان اینکه هدف دوم جلوگیری از توسعه ماهواره است که در این رابطه نیز 70 درصد موفق عمل کرده‌ایم، افزود: هدف سوم نیز در این برخورد کاهش استفاده از ماهواره بوده که در این زمینه نیز آمار خوبی در زمینه جمع‌آوری ماهواره داشته‌ایم.

وی یادآور شد: در خراسان جنوبی هماهنگی خوبی در زمینه استفاده از ماهواره به عمل آمده است.