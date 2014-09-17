پیست دوچرخه سواری کوهستانی در شیراز راه اندازی می شود

محمد مهدی عیدی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه این امر توسط شهرداری منطقه هفت انجام شده افزود: زیرسازیهای این پیست انجام شده و مقداری از لبه گذاری آن باقی مانده و احتمالا تا قبل از دهه فجر افتتاح شود.

وی تصریح کرد: پیست دوچرخه سواری دیگری نیز مخصوص دوچرخه سواری "بی ام ایکس" و تریال در یکی از پارکهای منطقه هفت در حال ساخت است.

رئیس هیئت دوچرخه سواری فارس ادامه داد: حدود دو ماه قبل نیز یک پیست تریال در پارک خلدبرین افتتاح شد.

عیدی زاده ابراز داشت: طبق آماری که توسط بیمه های ورزشی به ما ارائه شده، دو هزار دوچرخه سوار در فارس هستند که هزار و 500 نفر از آنها مرد و 500 نفر نیز زن هستند.

وی گفت: هر یک از شهرستانهای ما دارای هیئت دوچرخه سواری هستند که در بین آنها 16 شهرستان فعال داریم.

رئیس هیئت دوچرخه سواری فارس با عنوان اینکه فعالیت و تمرکز عمده هیئت دوچرخه سواری فارس بر بخش جوانان است، اظهار کرد: کل نیرویمان را در بخش جوانان گذاشتیم که الان جواب داده به شکلی که ما دو تیم آماده برای اعزام به مسابقات قهرمانی کشور در اختیار داریم.

عیدی زاده با بیان اینکه کار در بخش جوانان همکاری آموزش و پرورش را می طلبد، گفت: آموزش و پرورش باید در بخش تربیت بدنی کمک کند و بهتر است که مسابقات از دل خود آموزشگاه ها شکل بگیرد.

وی بیان کرد: در استان پیست دوچرخه سواری نداریم و به همین خاطر عمده تمرینات دوچرخه سواران ما در جاده است که برای نبود اسکورت و امنیت جانی کمی دغدغه داریم.

رئیس هیئت دوچرخه سواری فارس ادامه داد: نیروی انتظامی، پلیس راه و اورژانس امینت را به گونه حاکم کنند که خانواده های با آسودگی خاطر فرزندان خود را وارد رشته دوچرخه سواری کنند.

عیدی زاده با اشاره به اینکه از اول سال جاری تاکنون فقط یک میلیون تومان پول به حساب هیئت دوچرخه سواری فارس واریز شده است، بیان کرد: این در حالی است که اعزام هر تیم به مسابقات کشوری بیش از دو میلیون تومان هزینه می برد.

وی در ادامه ابراز داشت: امسال شش اعزام به مسابقات کشوری داشته ایم که اگر کمک اسپانسرها نبود، این امر محقق نمی شد.

رئیس هیئت دوچرخه سواری فارس گفت: باید کار فرهنگی انجام شود که استفاده عمومی مردم از دوچرخه فراگیر شود و مردم کارهای روزمره خود را با دوچرخه سواری انجام دهند و می توان با اشاعه فرهنگ دوچرخه سواری در بین مردم ترافیک را از بین برد.