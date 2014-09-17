ناوگروه نیروی دریایی ارتش کشتی چینی را از دست دزدان دریایی نجات داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نیروی دریایی ارتش، صبح امروز 5 فروند قایق دزدان دریایی، یک کشتی کانتینربر چینی به نام «ژین لیان یان گانژ» را در محدوده خلیج عدن مورد حمله قرار داده و قصد ربایش آنرا داشتند که ناوگروه سی و یکم نیروی دریایی ارتش مانع از این اقدام دزدان شد.



بنابر این گزارش، 5 فروند قایق دزدان دریایی که در هر قایق 5 نفر مسلح با سلاح های سبک و نیمه سنگین مستقر بودند کشتی چینی را مورد هجوم قرار دادند که در لحظات اولیه و پس از درخواست اضطراری این کشتی کانتینربر و با دریافت درخواست توسط ناوگروه جمهوری اسلامی ایران بلافاصله ناوشکن جمهوری اسلامی ایران «بایندر» به محل اعزام و با بهره گیری از سلاح های سبک و تیم های عملیات ویژه دزدان دریایی را متواری کرد.



گفتنی است که کشتی ژین لیان یان گانژ از مسیر سنگاپور به اقیانوس هند و با مقصد بندر جده عربستان در حرکت بود که پس از نجات از چنگ دزدان دریایی به همت ناوگروه نیروی دریایی ارتش بدون هیچ آسیبی مسیر خود را به سمت مقصد ادامه داد.



در راستای انجام مأموریت های تأمین امنیت در آب های آزاد دنیا که نیروی دریایی ارتش در حال اجرای آن است برای دومین بار ارتش جمهوری اسلامی ایران کشتی های عبوری جمهوری خلق چین را از چنگ دزدان دریایی نجات می دهد که اولین مرحله آن در فروردین ماه سال 1391 رخ داد و با تشکر رسمی مقامات کشور چین از جمله سفیر این کشور همراه بود.



ناوگروه سی و یکم جمهوری اسلامی ایران متشکل از ناوشکن جمهوری اسلامی ایران بایندر و ناو جمهوری اسلامی ایران بندرعباس با هدف به اهتزاز در آوردن پرچم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در پهنه دریاها، اعلام پیام صلح و دوستی به کشورهای جهان و منطقه و تأمین امنیت خطوط مواصلاتی و کشتیرانی به آبهای آزاد و بین المللی اعزام شده است که در یک ماه اخیر موفق به نجات 5 فروند کشتی تجاری و نفتکش ایرانی و خارجی شده است.