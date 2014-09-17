درس تفسیر آیت الله محمدی ری شهری در آستان مقدس حضرت عبدالعظیم الحسنی(ع) آغاز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه درس تفسیر قرآن تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم الحسنی(ع) و رئیس دانشگاه قرآن و حدیث، هر هفته قبل از فریضه نماز مغرب و عشاء در مصلای بزرگ ری برگزار می شود.

آیت الله محمدی ری شهری در جمع عموم علاقمندان به ساحت مقدس قرآن کریم با بهره گیری از روایات اهل بیت عصمت و طهارت (ع) به تفسیر آیات کلام وحی خواهند پرداخت.

نخستین جلسه تفسیر قرآن آیت الله محمدی ری شهری پنج شنبه سوم مهر ماه از ساعت 17، مصادف با سالروز شهادت مظلومانه حضرت جوادالائمه (ع)برگزار خواهد شد.

عموم علاقمندان و دوستداران قرآن می توانند در این جلسات که همراه با برگزاری مسابقات فرهنگی برگرفته از مباحث فرهنگی ایشان دایر می شود، بهره گیرند.