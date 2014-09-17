پاسگاه پلیس راه سنندج - کرمانشاه افتتاح شد/ احداث دو پاسگاه پلیس راه تا پایان سال در کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، پاسگاه پلیس راه واقع در کلیومتر 10 جاده سنندج –کرمانشاه بعدازظهر امروز چهارشنبه با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور، استاندار کردستان، جانشین فرمانده انتظامی استان، فرمانده مرزبانی و جمع دیگری از مسئولان استان افتتاح شد.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان کردستان در مراسم افتتاح پروژه پلیس راه سنندج -کرمانشاه مساحت عرصه تملک شده این پاسگاه را 6 هزار و 502 مترمربع به ارزش بیش از یک میلیارد و 755 میلیون ریال ذکر کرد و گفت: مساحت اعیانی آن شامل سایت اداری در دو طبقه، پارکینگ کاملا محصور با گنجایش هشت خودرو و موتورخانه 401 مترمربع است.

نعمت الله خواجه ای عنوان کرد: مساحت محوطه پارکینگ خودروهای توقیفی در این پلیس راه 2 هزار و 592 مترمربع و مساحت رمپ های ورود و خروج و محوطه جولی پاسگاه 8 هزار و 844 مترمربع است.

وی مجموع کل مساحت محوطه های احداثی این پروژه را 12 هزار و 936 مترمربع خواند و اظهارداشت: این پروژه در سه قرارداد احداث و تکمیل شده است.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان کردستان بیان کرد: برای احداث این پاسگاه یک میلیارد و 580 میلیون اعتبار هزینه شده است.

احداث دو پاسگاه پلیس راه در کردستان تا پایان سال

خواجه ای با اشاره به اینکه احداث پاسگاه یکی از وظایف سازمان راهداری است، افزود: به رغم مشکلاتی که در خصوص تهیه زمین در استان کردستان وجود دارد زمینی برای احداث پاسگاه در شهرستان بانه تهیه و خریداری شده است.

وی اظهار داشت: در سال جاری براساس قول و وعده رئیس سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای کشور دو پاسگاه پیش ساخته در استان راه اندازی می شود.

وی عنوان کرد: یکی از این پاسگاه های پیش ساخته در شهرستان بانه و دیگری قرار شده در مسیر شهرستان قروه احداث شود.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان کردستان ادامه داد: پاسگاه مسیر شهرستان قروه جزو مصوبات سفر ریاست جمهور دولت نهم و دهم است.

خواجه ای عنوان کرد: استفاده از روش پیش ساخته بتنی برای احداث پاسگاه ها نیاز به صرف زمان زیادی ندارد و این امر در مدت زمان کوتاهی قابل انجام است.