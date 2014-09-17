محدودیت های ترافیکی آخر هفته اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز مدیریت راه های کشور اعلام کرد:

1- تردد موتورسيكلت

تردد موتورسیکلت از ساعت 12 ظهر چهارشنبه 26 شهریور 93 تا ساعت 24 دوشنبه 31 شهریور 93 از محورهاي كرج- چالوس، هراز، فيروزكوه و محور تهران- سمنان- مشهد وبالعكس ممنوع است.



2- محور كرج- چالوس:



الف- تردد انواع تريلر و كاميون از محور كرج- چالوس كماكان ممنوع است.



ب- تردد انواع وسايل نقليه از ساعت 13:00 روز جمعه الي 03:00 بامداد روز شنبه مورخ 29 شهریور 93 ازكرج به سمت مرزن آباد ممنوع بوده و با اعلام مأمورين پليس راه در محل، تردد انواع وسايل نقليه از ساعت 16:00 روز جمعه 28 شهریور 93 تا ساعت 03:00 بامداد روز شنبه 29 شهریور 93 از مرزن آباد به سمت كرج بصورت يكطرفه خواهد بود.



ج- تردد انواع وسايل نقليه از ساعت00 :14 روز دوشنبه 31 شهریور 93 الي ساعت 03:00 بامداد روز سه شنبه 1 مهر 93 از كرج به مرزن آباد ممنوع بوده و با اعلام مأمورين پليس راه در محل، تردد انواع وسايل نقليه از ساعت 17:00 روز دوشنبه 31 شهریور 93 الي ساعت 00 :03 بامداد روز سه شنبه 1 مهر 93 از 15 كيلومتري جنوب مرزن آباد ( دزدبن) به سمت كرج يكطرفه خواهد بود.



د- تردد انواع وسايل نقليه از ساعت 14:00 روز سه شنبه 1 مهر 93 الي 03:00 بامداد روز چهارشنبه 2 مهر 93 از كرج به سمت مرزن آباد ممنوع بوده و با اعلام مأمورين پليس راه در محل، تردد انواع وسايل نقليه از ساعت 17:00 روز سه شنبه 1 مهر 93 الي ساعت 03:00 بامداد روز چهارشنبه 2 مهر 93 از 15 كيلومتري جنوب مرزن آباد ( دزدبن) به سمت كرج يكطرفه خواهد بود.



3-محور شمشک به دیزین



به منظور روان سازی ترافیک محور کرج – چالوس تردد کلیه وسایل نقلیه از ساعت 1400 الی 2400 روزهای چهارشنبه وپنج شنبه مورخ 26 و 27 شهریور 93 از شمشک به دیزین ممنوع خواهد بود.



4- محور هراز :



الف- تردد انواع تريلر در محور هراز كماكان ممنوع است.



ب- تردد كليه كاميون ها و كاميونت ها به استثنای حاملين مواد سوختي و فاسدشدني از ساعت 6 الی24 روزهای چهارشنبه، پنج شنبه، جمعه، شنبه، یکشنبه و دوشنبه مورخ 26،27،28،29،30 و 31 شهریور از محور هراز ممنوع است.



ج-تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 13:00 الی 24:00 روز جمعه مورخ 28 شهریور 93 از رودهن محدوده مشاء به سمت آمل ممنوع بوده و تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 15 الی 24 از آب اسک تا رودهن(محدوده مشا)به صورت یکطرفه خواهد بود.



چ-تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 14:00 الی 24:00 روز دوشنبه مورخ 31 شهریور 93 از رودهن محدوده مشا به سمت آمل ممنوع بوده و تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 16:00 الی24:00 از آب اسک تا رودهن(محدوده مشا)بصورت یکطرفه خواهد بود.



5- محور دماوند:



5-1- تردد كليه تريلرها به استثناء حاملين مواد سوختي و فاسدشدني از ساعت 06:00 الی 24:00 روزهای پنج شنبه، جمعه، یکشنبه و دوشنبه مورخ 27، 28، 29، 30 و 31 شهریور از تهران به قائم شهر و بالعکس ممنوع است.



6- محور قديم قزوين - رشت:



6-1- ترددانواع تريلر و كاميون به استثناء حاملين مواد سوختي و فاسد شدني از ساعت 08:00 الی 24:00 روز جمعه مورخ 28 شهریور 93 و همچنين از ساعت 15:00 الی 24:00 روزهای یکشنبه و دوشنبه مورخ 31 شهریور 93 ازمحور رشت قزوین و بالعكس ممنوع است.



7-محور سلفچگان-قم:



تردد کلیه وسایل نقلیه سنگین باربری(تریلر،کامیون و کامیونت)به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 15:00الی 23:00 روز جمعه مورخ 28 شهریور 93 از محور سلفچگان به قم ممنوع است.



8-محور فاروج- شیروان- بجنورد- آشخانه- چمن بید- جنگل گلستان و بالعکس:



تردد کلیه تریلرها و کامیونها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 07:00 الی ساعت 23 روزهای 27 تا 31 شهریور از محورهای فوق ممنوع است.

9-محور گلوگاه- گرگان- جنگل گلستان- چمن بید و بالعکس:



تردد کلیه تریلرها و کامیونهابه استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 07:00 الی ساعت 23 روزهای27 تا 31 شهریور از محورهای فوق ممنوع است.

10-محور زرین شهر- سفید دشت- بروجن- لردگان- ایذه و بالعکس:



تردد کلیه تریلرها و کامیونهابه استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 07:00 الی ساعت 23:00 روزهای 27 تا 31 شهریور و همچنین روز اول مهر از محورهای فوق ممنوع است.

11-محور زرین شهر- سفید دشت- بروجن - ياسوج و بالعکس:



تردد کلیه تریلرها و کامیونهابه استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 07:00 الی ساعت 23:00 روزهای 27 تا 31 شهریور و همچنین روز یک مهر از محورهای فوق ممنوع است.

12-محور اصفهان- نایین- انارک- خور- طبس- سمیرم- یاسوج و دامنه- خوانسار-گلپایگان-خمین و بالعکس:



تردد کلیه تریلرها و کامیونها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسدشدنی از ساعت 07:00 الی ساعت 20:00 روزهای 27 تا 31 شهریور و همچنین روز یک مهر از محورهای فوق ممنوع است.

13-محور قدیم کاشان-قم:



تردد کلیه خودروهای سواری از ساعت07:00 روز پنج شنبه مورخ 27 شهریور الی ساعت 07:00 روز سه شنبه مورخ یک مهر از محور قدیم کاشان - قم ممنوع بوده و رانندگان این قبیل وسایل نقلیه می بایستی از آزاد راه کاشان قم تردد کنند.



14-محور رامهرمز- بهبهان و بهبهان-گچساران و بالعکس:



تردد کلیه تریلرها و کامیونهابه استثناء حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت06:00 الی ساعت 23:00 روزهای 27 تا 31 شهریور و همچنین روز یک مهر از محورهای فوق ممنوع است.

15-محور هفتگل- ایذه- دهدز- شهرکرد و بالعکس:



تردد کلیه تریلرها و کامیونهابه استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 06:00 الی ساعت 23:00 روزهای 27 تا 31 و همچنین روز یک مهر از محورهای فوق ممنوع است.



16-محور دزفول-شوشتر- و شوشتر-اهواز و بالعکس:



تردد کلیه تریلرها و کامیونهابه استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 06:00 الی ساعت 23:00 روزهای 27 تا 31 و همچنین روز یک مهر از محورهای فوق ممنوع است.



17-محور اردبیل-آستارا و بالعکس:



تردد کلیه تریلرها و کامیونهابه استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت12:00 الی ساعت 24:00 روز پنجشنبه مورخ 27 شهریور و همچنین از ساعت 08:00 الی 24:00 روز جمعه مورخ 28 شهریور از محور فوق ممنوع است.



18-محور قدیم ساوه - همدان و بالعکس:



تردد کلیه تریلرها و کامیونها و اتوبوس ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 12:00 ظهر روز پنجشنبه مورخ 27 شهریور الی ساعت 07:00 روز شنبه مورخ 29 مهر از محور فوقدر حوزه استان مركزي ممنوع است.



19-محور مریوان-سنندج و بانه-سقز و بالعکس:



تردد کلیه تریلرها و کامیونها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 15:00 الی ساعت 23:00 روز جمعه 28 شهریور از محور فوق ممنوع است.



20-محور زاهدان- زابل:



تردد کلیه تریلرها و کامیونها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 12:00 الی 22:00 روز پنجشنبه مورخ 27 شهریور و همچنین از ساعت07:00 الی 22:00 روز جمعه مورخ 28 شهریور از محور زاهدان- زابل و بالعکس ممنوع است.



21-محور قوچان-مشهد، سبزوار-مشهد و تربت حیدریه مشهد و بالعکس:



تردد کلیه تریلرها و کامیونها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت07:00 الی ساعت 22:00 روزهای 27 تا 31 شهریور از محورهای فوق ممنوع است.



22-محور جیرفت- راین- بافت و بالعکس:



تردد کلیه تریلرها و کامیونها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 07:00 الی ساعت 23:00 روزهای 27 تا 31 شهریور از محور فوق ممنوع است.



23-در صورت نیاز به اعمال محدودیت‌های پیش بینی نشده در محورهای تحت پوشش استانها به منظور کنترل و تنظیم عبور مرور وسایل نقلیه، رؤسای قرارگاه های پلیس راه با هماهنگی پلیس راه ناجا بصورت مقطعی و موضعی تصمیمات مقتضی اتخاذ می‌کند.



24- در صورت نیاز به اعمال محدودیت های پیش بینی نشده در محورهای مواصلاتي بين استاني،رييس قرارگاه پليس راه استان با رؤساي قرارگاه پليس راه استان هاي همجوار وادارات كل راه وترابري وحمل ونقل وپايانه هاي استان هاي مربوطه هماهنگي لازم به عمل آورده وپس از كسب مجوز از پليس راه ناجا نسبت به اعمال محدوديت وممنوعيت مورد نياز اقدام لازم به عمل مي آورد.​