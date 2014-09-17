کانون پرورش فکری همه نهادها را به جشن کودکی دعوت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این فراخوان آمده است: کانون در آستانه تکمیل نیم قرن کتاب خواندن، قصه‌گفتن، نوشتن، دویدن، بازی‌كردن و هنرورزیدن با کودکان و نوجوانان میهن، بار دیگر، به مناسبت هفته ملی و روز جهانی کودک قصد دارد همه دوستداران کودکی را دعوت کند تا دست در دست هم جشن کودکی برپا کنند.

در بخش دیگری از این فراخوان آمده است: جشن کودکی در روز جهانی کودک فرصتی است تا همه ما در هر سنی كه هستیم، کودکی کنیم و هم‌صدا با کودکان دنیا ترانه‌های امید و شادی سر دهیم و بار دیگر، جهان را به سوی زیبایی، مهربانی و آفریننده زیبایی‌ها فرا بخوانیم.

بنابراین گزارش، مناف یحیی‌پور دبیر جشنواره هفته ملی کودک در این باره گفت: گام اول برای حضور تشکل‌های مردم ‌نهاد و دیگر سازمان‌ها و نهادهای علاقه‌مند به حضور در جشن کودکی که به مناسبت هفته ملی کودک در روزهای 15 تا 21 مهرماه در مرکز آفرینش‌های فرهنگی‌‌هنری و مراکز کانون در سراسر کشور برگزار می‌شود، اعلام برنامه‌ها و فعالیت‌های پیشنهادی و تكمیل فرم ثبت‌نام فضاهای نمایشگاهی و سالن‌های برپایی نشست و كارگاه و ارسال آن به دبیرخانه هفته ملی کودک است.

وی افزود: پس از بررسی موارد اعلام شده، کانون اقدام به اختصاص فضای نمایشگاهی و سالن اجتماعات به سازمان‌ها و تشکل‌های مردم نهاد خواهد کرد.

یحیی‌پور با تاکید بر این‌که هدف کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ایجاد فضای هم‌دلی و ارتقا توجه همه آحاد جامعه به مسایل کودکان است، گفت: متقاضیان حضور در جشن کودکی لازم است در این فرم نماینده خود را برای پیگیری كار به‌صورت کتبی معرفی و فرم ثبت‌نام را به همراه توضیح‌ها و اطلاعات پیوستی در نهایت تا تاریخ پنجم مهر 1393 به صورت حضوری یا از طریق رایانامه kanoonparvareshpr@gmail.com یا به نشانی اداره کل روابط عمومی و اموربین‌الملل كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان واقع در تهران، خیابان دكتر فاطمی، خیابان حجاب، روبروی سازمان آب، كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان ارسال کنند.

مشاور مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ابراز امیدواری کرد با استقبال گسترده تشکل‌های مردم‌نهاد و دیگر سازمان‌های دولتی و خصوصی امسال شاهد برپایی مراسم باشکوهی در هفته ملی کودک باشیم.