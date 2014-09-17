  1. حوزه و دانشگاه
۲۶ شهریور ۱۳۹۳، ۱۴:۵۵

معاون وزارت علوم خبر داد:

شورای عالی انقلاب فرهنگی تصمیم گیرنده نهایی ادامه تحصیل فرهنگیان

شورای عالی انقلاب فرهنگی تصمیم گیرنده نهایی ادامه تحصیل فرهنگیان

وزارت علوم اعلام کرد: تصمیم گیری نهایی برای ادامه تحصیل فرهنگیان دارای مدرک آموزش ضمن خدمت به کمیسيون مشورتی شورای عالی انقلاب فرهنگی ارجاع شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت علوم اعلام کرد: در خصوص ادامه تحصیل دارندگان مدارک آموزش ضمن خدمت فرهنگیان، مقرر شد کمیسیون مشورتی با همکاری وزارت آموزش و پروش و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری راهکارهای مطروحه را بررسی و نتایج آن را به دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه کنند.

جعفر میلی منفرد - معاون آموزشی وزارت علوم، اظهار داشت: ادامه تحصیل دارندگان مدارک ضمن خدمت فرهنگیان که در مقاطع تحصیلی بالاتر پذیرفته شده اند، مشروط به اینکه دوره آموزشی خود را  قبل از سوم آذرماه 1377 یعنی قبل از اعلام ممنوعیت برگزاری دوره های معادل توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی شروع کرده باشند، بلامانع است.

وی با اشاره به صراحت مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر ممنوعیت برگزاری دوره های معادل بعداز سوم آذرماه 1377، افزود: با توجه به پیگیریهای ذی نفعان و ضرورت اخذ مجوز از شورای عالی انقلاب فرهنگی، معاونت آموزشی وزارت علوم اقدام به تهیه و ارسال پیشنهادی مبنی بر کسب مجوز و مساعدت آن شورا برای ادامه تحصیل آن عده از فرهنگیانی کرد که بعداز تاریخ سوم آذرماه 1377 اقدام به شروع تحصیل در مقاطع بالاتر کرده اند.

معاون آموزشی وزارت علوم، اظهار داشت: موضوع فوق در جلسه مورخ یازدهم شهریورماه سال جاری شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی مورد بررسی قرار گرفت که مورد موافقت واقع نشد و موضوع برای اتخاذ تصمیم نهایی به کمیته مشورتی شورای عالی انقلاب فرهنگی ارجاع شد.

کد مطلب 2372318

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