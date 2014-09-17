تقویت پلیس راه منجر به ارتقای امنیت تردد جاده ای می شود

به گزارش خبرنگار مهر، داوود کشاورزیان بعدازظهر امروز در مراسم افتتاح پاسگاه پلیس راه سنندج-کرمانشاه به وطور ویژه از فرماندهی انتظامی کردستان به دلیل کاهش آمار تلفات جاده ای در طول پنج ماهه نخست امسال قدردانی کرد و گفت: در جلسه صبح امروز کمیسیون ایمنی راه های استان خبر از کاهش 16 درصدی آمار تلفات جاده ای در استان داده شد و این روند بسیار مطلوبی است که امیدواریم همچنان ادامه داشته باشد.

وی یکی از سیاست های سازمان راهداری را احداث پاسگاه پلیس راه ذکر کرد و اظهار داشت: تقویت پلیس راه به لحاظ امکانات و تجهیزات سهم عمده ای در ارتقای وضعیت راه ها دارد و این مهم همواره جزو اولویت ها و برنامه های سازمان راهداری بوده و است.

وی اظهار داشت: استفاده از روش پیش ساخته بتونی برای احداث پاسگاه ها که قابلیت جابه جایی هم دارند جزو برنامه های پیش بینی شده سازمان راهداری است که مذاکراتی هم در این راستا صورت گرفته و طی سال جاری و اینده تعدادی پاسگاه با بهره گیری از همین شیوه در سطح کشور راه اندازی می شود.

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور از دیگر سیاست های این سازمان را استفاده از تجهیزات مدرن در جاده ها به منظور ثبت تخلفات ذکر کرد و افزود: بالغ بر 400 دستگاه دوربین در سراسر کشور تخلفات جاده ای را ثبت و ضبط می کنند.

کشاورزیان بیان کرد: پیش بینی و برنامه ریزی لازم در خصوص تجهیز تمامی راه های شریانی و پرتردد کشور به دوربین ثبت تخلفات صورت گرفته است.

وی ادامه داد:برای تحت پوشش قرار گرفتن و تجهیز تمامی راه های شریانی کشور به دوربین های ثبت تخلفات با شرکت سرمایه گذاری در حوزه مخابراتی مذاکراتی انجام شده و به زودی قرارداد نهایی آن با کسب مجوز از هیئت دولت منعقد و عملیات لازم در این راستا اجرایی می شود.

وی اظهارداشت: ارتقای سطح راه های کشور متناسب با میزان ترافیک موجود در آنها همواره باید مدنظر مسئولان کشوری و استانی باشد و مورد پیگیری قرار گیرد.

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور عنوان کرد: پروژه هایی در حوزه راه وجود دارد که به دلیل محدودیت های اعتباری اجرای آنها از سرعت زیاد و مورد انتظاری برخوردار نیست.

کشاورزیان بیان کرد: اعتبارات راهداری امسال نسبت به سال گذشته افزایش قابل توجهی داشت که این مهم منجر به رفع بخشی از نیازهای استان ها به ویژه کردستان شده است.

وی ادامه داد: بالغ بر 140 کیلومتر روکش آسفالت و بهسازی در جاده های کردستان با اعتبار 200 میلیارد ریال که در سال جاری انجام شده بود امروز به بهره برداری رسید.

وی عنوان کرد: از دیگر پروژه هایی که امروز افتتاح شده پاسگاه پلیس راه سنندج-کرمانشاه است که برای احداث آن نیز 16 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور افزود: به هر میزان پلیس راه های کشور تجهیز و تقویت شوند شاهد کاهش تلفات جاده ای هم خواهیم بود.