رشد آمار اعتیاد در آذربایجان شرقی/ وجود 10هزار معتاد شناسنامه دار در استان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدعلی نصرتی ظهر چهارشنبه در نشست کارگروه فرعی مبارزه با مواد مخدر در سراب گفت: موار مخدر امروز به ابزاری برای کسب درآمدهای نجومی برای بیش از 10میلیون قاچاقچی مافیایی مواد مخدر در جهان تبدیل شده است.

نصرتی با ابراز نگرانی از آمارهای موجود در مورد اعتیاد اظهارکرد: در حالی که در سال های قبل استان آذربایجان شرقی با 1.91 درصد از نظر میزان اعتیاد در رتبه 21 استان های کشور قرارداشت، هم اکنون با قریب 10هزار معتاد شناسائی شده در کمپ های ترک اعتیاد این آمار برهم خورده است.

وی افزود: متاسفانه 38 در صد این افراد برای باراول معرفی شدند که این رقم نگران کننده است.

دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر استان با بیان اینکه میزان مصرف مواد مخدر در درصد معتادان به سمت مصرف مواد مخدر صنعتی گرایش یافته است اظهارکرد: 26 درصد معتادان مذبور ماده مخدر صنعتی شیشه مصرف می کنند و در عین حال 32درصد نیز مصرف ترکیبی از شیشه و هروئین را دارند و با این احتساب مصرف مواد مخدر صنعتی در بین معتادان استان به بیش از 50درصد می رسد.

این مقام مسئول در حوزه اجتماعی استان یاداورشد: ایران یکی از قربانیان مواد مخدر در جهان است.

نصرتی توطئه ها و تلاش های دشمنان را در هویت زدایی از جامعه اسلامی مورد تاکید قرارداد و افزود: استحاله فرهنگی جامعه هدف اصلی دشمنان است و ترویج و گسترش مصرف مواد مخدر به رسیدن به این اهداف شیطانی کمک می کند.

افغانستان تولید کننده بزرگ مواد مخدر صنعتی

نصرتی با اشاره به تاریخچه مواد مخدر گفت: در حالی که در دوره طالبان میزان کشت مواد افیونی در افغانستان افزایش یافته بود این انتظار وجود داشت که با به زیرکشیده شدن آن و آمدن دولت قانونی مبارزه با کشت مواد مخدر افزایش یابد اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد و حتی خام فروشی مواد مخدر در این کشور با ایجاد کارگاه های تبدیلی به صادرات صنعتی این مواد کشیده شد.

دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر استان با مثبت ارزیابی کردن سیاست های دولت تدبیر و امید در زمینه مبارزه با این معضل اجتماعی تصریح کرد: دولت علاوه بر مقابله ،پیشگیری را نیز در نظر گرفته است.

مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر یک مطالبه همگانی است

سید محمد عابدی فرماندار سراب با اشاره به آموزه های دینی مردم مسلمان ایران گفت: دین و آئین ما مخالف هرگونه تلاش برای تخدیر افکار و روان آدمی است وشیوع مصرف مواد مخدر موجب برهم خوردن نظم اجتماعی در یک جامعه می شود.

فرماندار سراب با بیان اینکه بیمار تلقی کردن معتاد نباید منجر به چشم پوشی از مبارزه با سوداگران مرگ شود، ابراز داشت: مبارزه قاطع با قاچاقچیان مواد مخدر یک مطالبه و خواست همگانی است.