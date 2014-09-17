1200 پایگاه جشن عاطفه ها در استان بوشهر راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فرید محبی ظهر چهارشنبه در جلسه هماهنگی جشن عاطفه ها اظهار داشت: مردم استان بوشهر همواره در کمک به همنوعان تلاش بسیار زیادی دارند و در این زمینه همواره پیشتاز بوده اند و به عنوان یار و همراه کمیته امداد مشارکت دارند.

وی به تلاش های صورت گرفته برای برپایی پایگاه های کمیته امداد در استان بوشهر اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: در شعار امسال جشن عاطفه ها، "مهر در انتظار مهر" است که روز چهارشنبه 16 مهرماه آغاز می شود.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان بوشهر از برگزاری جشن عاطفه های امسال طی سه روز خبر داد و افزود: یک هزار و 220 پایگاه جشن عاطفه ها در استان بوشهر راه اندازی می شود.

812 پایگاه ویژه مدارس در استان بوشهر برپا می شود

وی با بیان اینکه 812 پایگاه ویژه مدارس در استان بوشهر برپا می شود، اضافه کرد: امسال شاهد برگزاری بیستمین سال جشن عاطفه ها هستیم و مردم همواره مشارکت خوبی در سال های گذشته داشته اند.

محبی به افزایش 86 درصدی کمک های جشن عاطفه های سال گذشته نسبت به سال قبل آن اشاره کرد و ادامه داد: دو میلیارد و 200 میلیون ریال در جشن عاطفه های سال گذشته در استان بوشهر جمع آوری شد.

وی برگزاری جشن عاطفه ها را فرصتی مناسب برای فعال شدن خیرین فرهنگی دانست و افزود: در استان بوشهر چهار مجتمع فرهنگی تحصیلی فعال هستند.