به گزارش خبرنگار مهر، حسين سجادينژاد ظهر چهارشنبه در جلسه شوراي آموزش و پرورش بيرجند اظهار داشت: در سطح شهرستان بیرجند 40 مدرسه دونوبته امسال فعالیت خواهند داشت.
وی بیان کرد: کلاسها و مدارس این شهرستان از ابتداي تابستان توسط اداره نوسازی و تجهیز مدارس استان مرمت و نوسازی شده است.
سجادینژاد تصریح کرد: تمهیدات لازم برای بازگشایی مدارس در بيرجند انديشيده شده است.
نماز اول وقت در 90 درصد مدارس شهرستان بيرجند اقامه ميشود
وی با بیان اینکه دانشآموزان آيندهسازان نظام جمهوري اسلامي هستند، افزود: مسئولان دستگاههاي اجرايي و شوراها باید در زمینه استقبال باشکوه دانشآموزان از مدارس همکاری کنند.
مدير آموزش و پرورش بيرجند بیان کرد: امسال پنج هزار دانشآموز پایه اول در شهرستان بيرجند به مدرسه ميروند.
سجادينژاد بیان کرد: برای 90 درصد مدارس شهرستان بيرجند نماز اول وقت اقامه ميشود.
وی همچنین بر کمک حجاج در امر مدرسهسازی تاکید کرد و گفت: حجاج بخشي از هزينه وليمه خود را صرف ساخت مدرسه كنند.
سجادینژاد یادآور شد: خراسان جنوبي در جشنواره خيرين مدرسهساز كشور در سال جاري رتبه نخست را کسب کرده است.
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