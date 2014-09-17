تیم یزد لوله از بازی با شهرداری اردبیل انصراف داد/ صعود شهرداری به دور بعد

به گزارش خبرنگار مهر، یزد لوله براساس قرعه کشی رقابت های جام حذفی کشور حریف تیم شهرداری اردبیل در اولین گام از این مسابقات بوده و قرار بود این دیدار امروز عصر در اردبیل برگزار شد.

بنا به اعلام مسئولان تیم شهرداری اردبیل، تیم یزد لوله انصراف خود را بنا به صورت کتبی به فدراسیون فوتبال اعلام کرده است و در اردبیل حضور نیافته است.

فدراسیون فوتبال کشور نیز براین اساس نتیجه این دیدار را طی نامه ای سه بر صفر به نفع تیم شهرداری اردبیل اعلام کرده است.

مدیرعامل باشگاه شهرداری اردبیل در این خصوص طی گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به قرعه کشی این رقابتها در فدارسیون فوتبال اضافه کرد: شهرداری اردبیل بنا بود براساس قرعه کشی انجام شده در مرحله سوم به مصاف تیم یزد لوله برود.

شهرام علیپور با اشاره به میزبانی شهرداری اردبیل از تیم یزدی تصریح کرد: از دو روز قبل به صورت شفاهی عدم حضور تیم یزد لوله مطرح شده بود اما ما منتظر اعلام رسمی فدراسیون فوتبال بودیم.

وی ضمن اعلام نتیجه این بازی از سوی مراجع رسمی تاکید کرد که شهرداری بدون برگزاری این دیدار به مرحله چهارم رقابت های جام حذفی گام گذاشت.

مدیرعامل باشگاه شهرداری اردبیل در خصوص مراحل بعدی رقابت های جام حذفی عنوان کرد: باید در مرحله چهارم این رقابتها به مصاف برنده استقلال آبی تهران و گهر دورد برویم.

وی با بیان اینکه در این مرحله اکثرا تیم های دسته یک و دسته دو کشور حضور دارند، ادامه داد: برخی از تیمهای مرحله اول و دوم این مسابقات نیز که بین تیم های قهرمان جام حذفی استانها برگزار می شود، در این مرحله حضور خواهند داشت.

علیپور بازی های حذفی را در روند آماده سازی جدی تیم برای حضور در رقابت های دسته یک کشور موثر دانست و ادامه داد: شهرداری با اهداف مشخصی در این رقابتها حاضر خواهد شد.