به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت وزیران در جلسه 93.06.19 به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده (22) قانون حفاظت از دریاها و رودخانه های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی - مصوب 1389 تصویب کرد: جریمه های نقدی موضوع مواد قانون حفاظت از دریاها و رودخانه های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی به شرح ذیل تعیین می شود:

ردیف ماده مربوطه نوع جریمه میزان جریمه نقدی (میلیون ریال) 1 4 جزای نقدی مسئولان نفتکش،سکو،تاسیسات نفتی که تکالیف راجع به نگهداری و تنظیم دفتر ثبت نفت را انجام ندهد یا مطالب نادرست و خلاف واقع در آن ثبت نموده و یا آن را مخدوش کنند. حداقل 55 حداکثر 210 2 9 جزای نقدی رتکب یا مرتکبان در صورت آلوده کردن عمده آب های موضوع این قانون به مواد نفتی حداقل 43 حداکثر 10،000 3 9 جزای نقدی مرتکب یا مرتکبان در صورت آلوده کردن غیر عمدی آبهای موضوع این قانون به مواد نفتی حداقل 22 حداکثر 2،120 4 10 جزای نقدی مسئولان نفتکش،کشتی،شناور و تاسیسات نفتی که در صورت بروز آلودگی به هر دلیل،مراتب را در اسرع وقت به مقامات نزدیکترین بندر ایران و مقامات محلی سازمان های حفاظت محیط زیست و شیلات ایران اطلاع ندهند. حداقل 43 حداکثر 10،000 5 14 جزای نقدی مسئولان وقوع آلودگی که دستور های سازمان بنادر و دریانوردی را که به منظور جلوگیری از گسترش آلودگی به انها ابلاغ می شود،اجراء ننمایند. حداقل 53 حداکثر 106 6 15 جزای نقدی ماموران دولتی که وظایف خود را در جهت جلوگیری از بروز آلودگی یا گسترش آن و برخورد با متخلفان انجام ندهند. حداقل 5 حداکثر 45 این مصوبه در تاریخ 93.06.24 از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است.