به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت وزیران در جلسه 93.06.19 به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده (22) قانون حفاظت از دریاها و رودخانه های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی - مصوب 1389 تصویب کرد: جریمه های نقدی موضوع مواد قانون حفاظت از دریاها و رودخانه های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی به شرح ذیل تعیین می شود:
|
ردیف
|
ماده
مربوطه
|
نوع جریمه
|
میزان جریمه نقدی (میلیون ریال)
|
1
|
4
|
جزای نقدی مسئولان نفتکش،سکو،تاسیسات نفتی که تکالیف راجع به نگهداری و تنظیم دفتر ثبت نفت را انجام ندهد یا مطالب نادرست و خلاف واقع در آن ثبت نموده و یا آن را مخدوش کنند.
|
حداقل
|
55
|
حداکثر
|
210
|
2
|
9
|
جزای نقدی رتکب یا مرتکبان در صورت آلوده کردن عمده آب های موضوع این قانون به مواد نفتی
|
حداقل
|
43
|
حداکثر
|
10،000
|
3
|
9
|
جزای نقدی مرتکب یا مرتکبان در صورت آلوده کردن غیر عمدی آبهای موضوع این قانون به مواد نفتی
|
حداقل
|
22
|
حداکثر
|
2،120
|
4
|
10
|
جزای نقدی مسئولان نفتکش،کشتی،شناور و تاسیسات نفتی که در صورت بروز آلودگی به هر دلیل،مراتب را در اسرع وقت به مقامات نزدیکترین بندر ایران و مقامات محلی سازمان های حفاظت محیط زیست و شیلات ایران اطلاع ندهند.
|
حداقل
|
43
|
حداکثر
|
10،000
|
5
|
14
|
جزای نقدی مسئولان وقوع آلودگی که دستور های سازمان بنادر و دریانوردی را که به منظور جلوگیری از گسترش آلودگی به انها ابلاغ می شود،اجراء ننمایند.
|
حداقل
|
53
|
حداکثر
|
106
|
6
|
15
|
جزای نقدی ماموران دولتی که وظایف خود را در جهت جلوگیری از بروز آلودگی یا گسترش آن و برخورد با متخلفان انجام ندهند.
|
حداقل
|
5
|
حداکثر
|
45
این مصوبه در تاریخ 93.06.24 از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است.
نظر شما