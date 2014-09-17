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۲۶ شهریور ۱۳۹۳، ۱۵:۵۳

هیئت وزیران تصویب کرد؛

تعیین جریمه نقدی آلوده‌کردن دریاها و رودخانه‌های قابل کشتیرانی

تعیین جریمه نقدی آلوده‌کردن دریاها و رودخانه‌های قابل کشتیرانی

با تصویب هیئت وزیران میزان جریمه های نقدی موضوع مواد قانون حفاظت از دریاها و رودخانه های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی تعیین شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت وزیران در جلسه 93.06.19 به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده (22) قانون حفاظت از دریاها و رودخانه های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی - مصوب 1389 تصویب کرد: جریمه های نقدی موضوع مواد قانون حفاظت از دریاها و رودخانه های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی به شرح ذیل تعیین می شود:

 

 

ردیف
ماده
مربوطه
نوع جریمه
میزان جریمه نقدی      (میلیون ریال)
1
4
جزای نقدی مسئولان نفتکش،سکو،تاسیسات نفتی که تکالیف راجع به نگهداری و تنظیم دفتر ثبت نفت را انجام ندهد یا مطالب نادرست و خلاف واقع در آن ثبت نموده و یا آن را مخدوش کنند. 
حداقل
55
حداکثر
210
2
9
جزای نقدی رتکب یا مرتکبان در صورت آلوده کردن عمده آب های موضوع این قانون به مواد نفتی
حداقل
43
حداکثر
10،000
3
9
جزای نقدی مرتکب یا مرتکبان در صورت آلوده کردن غیر عمدی آبهای موضوع این قانون به مواد نفتی
حداقل
22
حداکثر
2،120
4
10
جزای نقدی مسئولان نفتکش،کشتی،شناور و تاسیسات نفتی که در صورت بروز آلودگی به هر دلیل،مراتب را در اسرع وقت به مقامات نزدیکترین بندر ایران و مقامات محلی سازمان های حفاظت محیط زیست و شیلات ایران اطلاع ندهند.
حداقل
43
حداکثر
10،000
5
14
جزای نقدی مسئولان وقوع آلودگی که دستور های سازمان بنادر و دریانوردی را که به منظور جلوگیری از گسترش آلودگی به انها ابلاغ می شود،اجراء ننمایند.
حداقل
53
حداکثر
106
6
15
جزای نقدی ماموران دولتی که وظایف خود را در جهت جلوگیری از بروز آلودگی یا گسترش آن و برخورد با متخلفان انجام ندهند.
حداقل
5
حداکثر
45
 
این مصوبه در تاریخ 93.06.24 از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است.

 

کد مطلب 2372414

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