به گزارش خبرنگار مهر، نوید حاجی‌بابایی ظهر امروز در نشست خبری اداره کل هواشناسی استان اصفهان با خبرنگاران با اشاره به ساختار مرکز پیش‌بینی هوا اظهار داشت: این مرکز دارای بخش‌هایی همچون اداره پيش‌بيني هوانوردي، اداره پيش بيني عمومي وضع هوا، اداره پيش‌بيني با داده‌هاي سنجش از دور (ماهواره‌ها و رادار هواشناسی)، اداره توسعه روش‌هاي نوين پيش‌بيني وضع هوا (پیش‌بینی عددی وضع هوا) و اداره صدور پيش آگاهي‌ها و اخطاريه‌ها است.

وی افزود: همچنین فعالیت‌های مرکز پیش بینی اداره هواشناسی شامل اطلاع دهی در زمینه وقوع پدیده های جوی به مدیریت بحران استانداری، خدمات هوانوردی به فرودگاه شهید بهشتی، ارائه خدمات عامه به صداوسیما و روزنامه‌های محلی، خدمات کشاورزی به سازمان جهاد کشاورزی، خدمات جاده ای برای راه و شهرسازی ایمنی جاده ها و خدمات آبی در زمینه شرکت آب منطقه‌ای است.

رئیس اداره پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان تاکید کرد: پیش بینی های این اداره بلند مدت، میان مدت، کوتاه مدت است و هرچه زمان پیش بینی کمتر باشد دقت پیش بینی بیشتر می‌شود.

وی ادامه داد: در کشور ما به طور معمول پیش‌بینی‌ها 72 ساعته، روزانه و گاه ماهانه و فصلی است اما پیش بینی سالیانه نداریم.

حاجی بابایی با اشاره به امکانات فعلی در مرکز پیش‌بینی هواشناسی گفت: امکان دسترسی به تمام اطلاعات ارسالی از ایستگاه‌های هواشناسی داخل کشور و گاه خارج، امکان دریافت آخرین تصاویر ماهواره شناسی، اجرای مدل‌های عددی پیش بینی وضع هوا و موارد دیگر است و مجهز شدن به رادارهای هواشناسی نیز در مرحله اجرا است.

وی بیان داشت: در هواشناسی قیاس های مختلف پدیده های جوی را داریم که قیاس های خرد مقیاس و میان مقیاس ( مانند توفان) در بازه های زمانی کوتاهی رخ می‌دهد و قابل پیش‌بینی دقیق نیست.

رئیس اداره پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان فرايند پیش‌بینی را شامل پایش پیوسته و صدور هشدار، تولید، پیش‌بینی، تحلیل و شناخت و دیدبانی و پایش جو دانست و ابراز داشت: از تصاویر ماهواره‌ای برای مشاهده آخرین وضعیت پوشش ابر در هوانوردی استفاده می‌شود.

وي به كاربرد رادارهای هواشناسی نيز اشاره كرد و گفت:‌ اين رادارها از لحاظ هواشناسي براي بهبود پیش‌بینی کوتاه مدت، اعلام وضعیت بحرانی، اخطار سیل و تگرگ و ثبت پدیده‌های هواشناسی، پیش‌بینی سیل و میزان تجمع آب در حوضه‌های آبریز جهت مدیریت آب و تولید نیرو، در بُعد کشاورزی به منظور تعیین احتمال وقوع تگرگ و مسیر طوفان و زمان سم‌پاشی و برداشت محصول، از لحاظ حمل و نقل شامل اطلاعات مربوط به باران، برف، باد، سیل، از نظر ترافیک هوایی براي تعیین وضعیت هوایی به‌عنوان یکی از عوامل مهم در ایمنی و راندمان پرواز و همچنين به منظور تحقیقات جو و یا اقلیم منطقه استفاده مي‌شود.

مجهز شدن اصفهان به شبکه راداری پیش بینی آب و هوا

حاجی بابایی با اشاره به شبکه راداری کشور برای پیش بینی آب و هوا بیان داشت: در حال حاضر 5 رادار در کشور نصب و راه اندازی شده است و در نهایت 18 رادار در کل کشور نصب خواهد شد که در اصفهان نیز در دست اجرا است.

وی ادامه داد: رادار یکی از مهم ترین ابزار پیش بینی است که البته برای پیش بینی های کوتاه مدت جوابگو است و در کشورهای پیشرفته اروپایی سیل خیز از جمله مهم ترین ابزار هاست.

رئیس اداره پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان با اشاره به پیش بینی فصل بارش در پاییز بیان داشت: به دلیل ورود به فاز النینو و تداوم آن طی ماه های آینده بارش مناسب در آبان و آذرماه خواهیم داشت و شرایط بارش زودتر از ساله های گذشته ایجاد می شود.

وی با بیان اینکه این بارش جبران کمبودهای سال گذشته را نخواهد کرد، ابراز داشت: تا نیمه نخست پاییز درجه هوا نیم تا یک درجه افزایش پیدا می کند و پس از آن کاهش پیدا می کند و نخستین سرمازدگی امسال نیز با تاخیر نسبت به سال گذشته از نیمه دوم آبان ماه رخ می دهد.

