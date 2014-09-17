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۲۶ شهریور ۱۳۹۳، ۱۶:۲۰

سرهنگ اکبری خبر داد:

ترافيک سنگين در راه‌های مواصلاتی البرز/ 85 درصد نیروی‌های پلیس راه جاده‌ها را کنترل می‌کنند

ترافيک سنگين در راه‌های مواصلاتی البرز/ 85 درصد نیروی‌های پلیس راه جاده‌ها را کنترل می‌کنند

کرج – خبرگزاری مهر: رئيس پليس راه استان البرز با اشاره به حجم ترافيک انبوه همزمان با روزهاي پاياني تابستان در اغلب محورهاي مواصلاتي استان البرز از حضور 85 درصدي نيروهاي پليس راه به منظور کنترل محورهاي مواصلاتي اين استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رضا اکبري گفت: با توجه به روزهاي آخر ماه تابستان و افزايش سفرهاي برون شهري، پيش‌بيني مي‌شود که حجم ترافيک در اين محورها با توجه به پايان تعطيلات تابستان به تدريج سنگين تر شود .

وي با بیان اینکه با توجه به ترافيک موجود در محورهاي ارتباطي استان البرز مي طلبد رانندگان طوري برنامه ريزي کنند که به ساعت هاي ترافيک برخورد نکنند، اظهار داشت: اکنون 85 درصد نيروهاي پليس راه مسئوليت کنترل محورهاي ارتباطي استان البرز را براي سفر ايمن مسافران بر عهده دارند .

رئیس پلیس راه البرز ادامه داد: از ابتداي تابستان سال جاري تاکنون تصادفات جاده اي 33 درصد نسبت به مدت مشابه آن در سال گذشته کاهش داشته است .

اکبري همچنين از رانندگان خواست ضمن رعايت قوانين راهنمايي و رانندگي از عجله و شتاب خودداري کرده و با صبر و حوصله رانندگي کنند زيرا مشاهده شده که برخي از رانندگان به دليل عجله و شتاب از شانه هاي خاکي جاده عبور مي کنند که اين امر موجب گره کور ترافيکي مي شود .

رئيس پليس راه استان البرز در ادامه با بيان اينکه استفاده از کمربند ايمني درصد زيادي از تلفات جاده اي را کاهش خواهد داد گفت: آمارها نشان مي دهد که اين تسمه به ظاهر ساده که دوش، سينه و شکم افراد را در بر مي گيرد قادر است در تصادفاتي که منجر به واژگوني خودرو مي شود تا مرز 75 درصد از تلفات جاده اي را کاهش دهد و همچنين مي تواند در تصادفات شديد ، تلفات جاني راننده هارا 43 درصد، سرنشين جلو را 37 درصد و سرنشينان عقب را 17 تا 18 درصد کاهش دهد .

وی با اشاره به اين نکته که درتصادفاتي که راننده به علت نبستن کمربند ايمني سعي کرده با ستون قراردادن دستانش به فرمان خودرو از برخورد سر و صورت خود به شيشه و داشبرد جلوگيري کند اعلام کرد: این امر باعث شکستگي دست و آسيب ديديگي ساير اعضاي بدن شده و به همين دلیل به رانندگان و سرنشيناني که در عقب خودرو هستند توصيه مي شود که حتما از کمربند ايمني استفاده کنند .

سرهنگ اکبري در پايان با آرزوي سفري ايمن و توام با سلامت از رانندگان خواست با تماس با شماره تلفن هاي 120 و88255555 (ده خط) از وضعيت راههاي استان آگاه شوند .

کد مطلب 2372425

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