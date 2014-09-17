به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رضا اکبري گفت: با توجه به روزهاي آخر ماه تابستان و افزايش سفرهاي برون شهري، پيش‌بيني مي‌شود که حجم ترافيک در اين محورها با توجه به پايان تعطيلات تابستان به تدريج سنگين تر شود .

وي با بیان اینکه با توجه به ترافيک موجود در محورهاي ارتباطي استان البرز مي طلبد رانندگان طوري برنامه ريزي کنند که به ساعت هاي ترافيک برخورد نکنند، اظهار داشت: اکنون 85 درصد نيروهاي پليس راه مسئوليت کنترل محورهاي ارتباطي استان البرز را براي سفر ايمن مسافران بر عهده دارند .

رئیس پلیس راه البرز ادامه داد: از ابتداي تابستان سال جاري تاکنون تصادفات جاده اي 33 درصد نسبت به مدت مشابه آن در سال گذشته کاهش داشته است .

اکبري همچنين از رانندگان خواست ضمن رعايت قوانين راهنمايي و رانندگي از عجله و شتاب خودداري کرده و با صبر و حوصله رانندگي کنند زيرا مشاهده شده که برخي از رانندگان به دليل عجله و شتاب از شانه هاي خاکي جاده عبور مي کنند که اين امر موجب گره کور ترافيکي مي شود .

رئيس پليس راه استان البرز در ادامه با بيان اينکه استفاده از کمربند ايمني درصد زيادي از تلفات جاده اي را کاهش خواهد داد گفت: آمارها نشان مي دهد که اين تسمه به ظاهر ساده که دوش، سينه و شکم افراد را در بر مي گيرد قادر است در تصادفاتي که منجر به واژگوني خودرو مي شود تا مرز 75 درصد از تلفات جاده اي را کاهش دهد و همچنين مي تواند در تصادفات شديد ، تلفات جاني راننده هارا 43 درصد، سرنشين جلو را 37 درصد و سرنشينان عقب را 17 تا 18 درصد کاهش دهد .

وی با اشاره به اين نکته که درتصادفاتي که راننده به علت نبستن کمربند ايمني سعي کرده با ستون قراردادن دستانش به فرمان خودرو از برخورد سر و صورت خود به شيشه و داشبرد جلوگيري کند اعلام کرد: این امر باعث شکستگي دست و آسيب ديديگي ساير اعضاي بدن شده و به همين دلیل به رانندگان و سرنشيناني که در عقب خودرو هستند توصيه مي شود که حتما از کمربند ايمني استفاده کنند .

سرهنگ اکبري در پايان با آرزوي سفري ايمن و توام با سلامت از رانندگان خواست با تماس با شماره تلفن هاي 120 و88255555 (ده خط) از وضعيت راههاي استان آگاه شوند .