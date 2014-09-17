عدم پرداخت "سرانه" مدارس اصفهان را با مشکل مواجه کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، رحیم محمدی ظهر امروز در نشست خبری که به مناسبت بازگشایی مدارس برگزار شد با اشاره به آمادگی کامل آموزش و پرورش استان اصفهان برای شروع سال تحصیلی جدید اظهار داشت: ساماندهی 50 هزار معلم و 750 هزار دانشاموز در سطح استان اصفهان برای حضور در 5 هزار واحد آموزشی از آغاز مهرماه انجام شده است.
وی با بیان اینکه همسان سازی فضای شهری با حال و هوای مهر ماه نیز با همکاری ارگانهای مختلف صورت گرفته است، ادامه داد: علاوه بر برنامههایی که توسط مسئولان نواحی و مناطق مختلف آموزش و پرورش انجام میدهند نواختن زنگ "مقاومت و مهر" در تمام مدارس استان و به صورت ویژه در مدرسه شهید منتظری نجف آباد که تنها مدرسه سطح کشور است که 234 دانشآموز شهید را در طول دفاع مقدس داشته است در دستور کار ویژه قرار گرفته است.
معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان در ادامه با بیان اینکه تولید ویژهنامه خاطرات مهر نیز در دستور کار اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان قرار گرفته است، افزود: در این راستا با اعلام فراخوان عمومی در بین تمام نهادها جمعاوری خاطرات مهر بزرگسالان در حال جمعآوری است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر ثبت نام دانشآموزان و مشکلاتی که پیش روی آموزش و پرورش استان اصفهان است یاری و مشارکت شهروندان را میطلبد، بیان داشت: نباید اجازه بدهیم ثبت نام دانشآموزان به چالشی برای آموزش و پرورش تبدیل شود و باید مردم و مسئولان با آموزش و پرورش مشارکت کنند.
محمدی با تاکید بر اینکه بیشترین شکایات و مشکلات ثبت نام در مدارس مختص شهر اصفهان است و تعداد این نوع شکایات در دیگر شهرهای استان کمتر از انگشتان دست است، افزود: دو هزار و 300 مدرسه در سطح شهر اصفهان وجود دارد که بسیاری از آنها از کمبود سرانه رنج میبرند.
وی با بیان اینکه شرایط آموزش و پرورش را باید همه مردم و مسئولان درک کنند، اظهار داشت: باید توجه داشته باشیم که طی سه سال گذشته هیچ منابعی برای تزریق کردن به مدارس در دسترس نبوده است.
معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان با بیان اینکه در توزیع سرانه مدارس شبانه روزی در اولویت آموزش و پرورش نیستند، گفت: در حال حاضر 60 واحد آموزشی شبانه روزی در استان اصفهان وجود دارد که به نوعی پروسه تعلیم تربیت را به منظور دوری دانشآموزان از خانواده دچار مشکل کرده است.
اصفهان – خبرگزاری مهر: معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: عدم پرداخت سرانه مدارس از سوی دولت، آموزش و پرورش استان اصفهان را در راستای اداره مدارس با مشکل مواجه کرده است.
به گزارش خبرنگار مهر، رحیم محمدی ظهر امروز در نشست خبری که به مناسبت بازگشایی مدارس برگزار شد با اشاره به آمادگی کامل آموزش و پرورش استان اصفهان برای شروع سال تحصیلی جدید اظهار داشت: ساماندهی 50 هزار معلم و 750 هزار دانشاموز در سطح استان اصفهان برای حضور در 5 هزار واحد آموزشی از آغاز مهرماه انجام شده است.
نظر شما