سید عیسی مهدوی ظهر چهارشنبه در نخستین همایش تجلیل از نارنجی پوشان نمونه شهر باران که در سالن اجتماعات نیروی انتظامی در میدان انتظام با حضور استاندار گیلان و سایر مسئولان استانی و شهری برگزار شد به خبرنگار مهر افزود: پاکبانان به عنوان قشر زحمت کش جامعه که نقش پررنگی در سلامت جامعه دارند همواره در معرض تهدیدهای مختلفی مانند آسیب‌های فیزیکی، بیولوژیکی و شیمیایی قرار دارند.

وی با بیان اینکه برای تامین سلامتی این قشر پر تلاش باید تجهیزات ایمنی مناسبی در اختیار آنها قرار گیرد، اظهار داشت: به هنگام جمع ‌آوری روزانه 800 تن زباله شهر رشت خطراتی وجود دارد که جان نارنجی پوشان را تهدید می کند.

فرماندار شهرستان رشت ادامه داد: ساماندهی وضعیت پاکبانان باید در اولویت‌های نخست برنامه‌ ‌های شهرداری قرار گیرد تا این قشر آسیب پذیر از حداقل حقوق خود در جامعه محروم نباشند.

وی با اشاره به اینکه ارائه آموزش های جامع و به روز به نارنجی پوشان ضرورتی انکارناپذیر است، گفت: بر این اساس توجه به امر آموزش عمومی و فرهنگسازی که شاه کلید برنامه های شهری بوده باید سرلوحه فعالیت های مسئولان شهری باشد.

مهدوی افزود: خانواده ها در فرهنگسازی برای کاهش تولید زباله نقش آفرین هستند همچنین می توان از ظرفیت سازمان ها و موسسات آموزشی مانند مهدهای کودک‌ در گسترش آموزش‌های مورد نیاز بهره گیری کرد تا همگان از سرزمینی پاک و زیبا برخوردار شوند.

وی با بیان اینکه برای اصلاح الگوهای بهینه مصرف و کاهش تولید زباله باید بیش از پیش تلاش کرد، اظهار داشت: طرح تفکیک از مبدا زباله‌های شهری باید با الزام قانونی در سریع ترین زمان ممکن در سطح شهرستان به ویژه شهر رشت اجرا شود.

فرماندار شهرستان رشت ادامه داد: هم اکنون محیط زیست نمی تواند میزان و نوع زباله هایی که در سطح شهر تولید می‌شود را دفع کند بر این اساس اجرای طرح تفکیک از مبدا زباله ضرورت دارد.

وی یادآور شد: در راستای نهادینه کردن تفکیک از مبدا زباله در جامعه بیش از پیش باید از ظرفیت مدارس، مساجد و تبلیغات شهری بهره گیری کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در پیان این همایش با حضور استاندار گیلان و سایر مسئولان استانی و شهری از 15 پاکبان نمونه شهر باران تجلیل شد.