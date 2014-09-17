  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۶ شهریور ۱۳۹۳، ۱۶:۴۷

حسینی خبر داد:

92 هزار دانش آموز برای اولین‌بار در خراسان رضوی به مدرسه می‌روند

92 هزار دانش آموز برای اولین‌بار در خراسان رضوی به مدرسه می‌روند

مشهد- خبرگزاری مهر: مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی از حضور بیش از 92 هزار دانش آموز سال اولی در سال تحصیلی جدید خبر داد.

سید جواد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در خراسان رضوی و در سال تحصیلی 94-93 بیش از 92 هزار دانش آموز سال اولی برای اولین مرتبه وارد محیط تعلیم و تربیت می‌شوند که از این تعداد 47 هزار و 302 نفر آن را پسران و حدود 44 هزار و 706 نفر آن را دختران تشكيل خواهند داد.

مدير كل آموزش و پرورش خراسان رضوي همچنين از ثبت نام بیش از يك ميليون و 190 هزار نفر دانش آموز در اين استان در آغاز سال تحصيلي جدید خبرداد و گفت: تعداد كل دانش آموزاني كه امسال سر كلاس درس حاضر خواهند شد، يك ميليون و 199 هزار 480 نفر است كه از این تعداد 587 هزار و 376 نفر آن دختر و تعداد 612 هزار و  104 نفر آن دانش آموزان پسر هستند.

حسيني همچنین تعداد كل معلمان شاغل در خراسان رضوی را 31 هزار نفر اعلام كرد و افزود: در سال تحصیلی جدید نزديك به 1400 معلم سال اولي نیز داريم كه امسال به معلمان استان اضافه خواهند شد.

وی عنوان کرد: در سال تحصیلی جدید، 55 هزار 551 نفر در مقطع ابتدايي، 317 هزار و 468 نفر در مقطع راهنمايي و 331 هزار و 461 نفر در مقطع متوسطه به فراگیری علم و دانش مشغول خواهند بود.

مديركل آموزش و پرورش خراسان رضوي تصریح کرد: تعداد كل مدارس ما در استان خراسان رضوی 11 هزار و 453 عدد مي رسد که این مدارس در دل خود 52 هزار کلاس درس نیز جای داده‌اند.

کد مطلب 2372457

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه