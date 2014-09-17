سید جواد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در خراسان رضوی و در سال تحصیلی 94-93 بیش از 92 هزار دانش آموز سال اولی برای اولین مرتبه وارد محیط تعلیم و تربیت می‌شوند که از این تعداد 47 هزار و 302 نفر آن را پسران و حدود 44 هزار و 706 نفر آن را دختران تشكيل خواهند داد.

مدير كل آموزش و پرورش خراسان رضوي همچنين از ثبت نام بیش از يك ميليون و 190 هزار نفر دانش آموز در اين استان در آغاز سال تحصيلي جدید خبرداد و گفت: تعداد كل دانش آموزاني كه امسال سر كلاس درس حاضر خواهند شد، يك ميليون و 199 هزار 480 نفر است كه از این تعداد 587 هزار و 376 نفر آن دختر و تعداد 612 هزار و 104 نفر آن دانش آموزان پسر هستند.

حسيني همچنین تعداد كل معلمان شاغل در خراسان رضوی را 31 هزار نفر اعلام كرد و افزود: در سال تحصیلی جدید نزديك به 1400 معلم سال اولي نیز داريم كه امسال به معلمان استان اضافه خواهند شد.

وی عنوان کرد: در سال تحصیلی جدید، 55 هزار 551 نفر در مقطع ابتدايي، 317 هزار و 468 نفر در مقطع راهنمايي و 331 هزار و 461 نفر در مقطع متوسطه به فراگیری علم و دانش مشغول خواهند بود.

مديركل آموزش و پرورش خراسان رضوي تصریح کرد: تعداد كل مدارس ما در استان خراسان رضوی 11 هزار و 453 عدد مي رسد که این مدارس در دل خود 52 هزار کلاس درس نیز جای داده‌اند.