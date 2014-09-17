به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد میرپور ظهر امروز در نشست خبری که به مناسبت بازگشایی مدارس برگزار شد با بیان اینکه مدارس اصفهان به لحاظ فضای فیزیکی وضعیت مناسبی ندارند، اظهار داشت: در حال حاضر 5 هزار کلاس تخریبی و 7 هزار کلاس نیازمند مقاوم سازی در استان اصفهان وجود دارد.



وی با اشاره به مشارکت خیرین مدرسه ساز در سطح استان اصفهان برای بازسازی و نوسازی مدارس سطح استان نیز بیان داشت: طی 29 ماه گذشته هیچ اعتباری برای مدارس استان اصفهان در خصوص سرانه اختصاص نیافته است و به همین دلیل بازسازی مدارس و کلاس‌های درس با وقفه روبرو بوده است.



قائم مقام ستاد پروژه مهر استان اصفهان با بیان اینکه طی چند روز گذشته یک میلیارد و 300 میلیون تومان سرانه برای مدارس استان اصفهان اختصاص یافته است، ادامه داد: این اعتبار طی روزهای آینده بر اساس نیازسنجی‌ها در مناطق استان توزیع خواهد شد.



وی بابیان اینکه مبلغ عمده‌ سرانه واریزی از سوی دولت به مدارس شبانه روزی به منظور تامین جیره غذایی اختصاص می‌یابد، اظهار داشت: اعتبار کیفیت بخشی به مدارس نیز 3 میلیارد تومان بوده که در آینده‌ای نزدیک در بین مدارس مختلف توزیع خواهد شد.



میرپور در ادامه با اشاره به توزیع کتب درسی در استان اصفهان اظهار داشت: تاکنون گزارش کمبود کتاب در استان گزارش نشده است.



وی در ادامه با بیان اینکه در 70 درصد از مدارس استان از سیستم گرمایش ایمنی استفاده نمی‌شود، ادامه داد: اخیرا با امضای تفاهم نامه و دریافت مبلغی از اداره گاز سیستم گرمایشی مدارس به سیستم حرارت مرکزی تبدیل خواهد شد.



قائم مقام ستاد پروژه مهر استان اصفهان با بیان اینکه امسال هسچ کلاس درسی در کانکس برگزار نخواهد شد، افزود: استفاده از کانکس فقط به منظور امور دفتری خواهد بود.