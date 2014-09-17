به گزارش خبرنگار مهر، شهین جوانی ظهر امروز در نشست خبری که به مناسبت بازگشایی مدارس برگزار شد با بیان اینکه تاکنون 67 هزار و 209 نفر در سطح استان در پایه نخست ابتدایی در سامانه ثناد (سامانه ثبت‌نام دانش‌آموزی) ثبت‌نام کرده‌اند، اظهار داشت: در سال تحصیلی 81-82 نیز 64 هزار و 91 دانش‌آموز در پایه نخست ابتدایی در سطح استان تحصیل می‌کرده‌اند و در سال تحصیلی گذشته نیز 74 هزار و 774 نفر دانش‌آموز کلاس اولی در استان وجود داشته است.



وی با بیان اینکه البته پیش‌بینی میشود که تعداد دانش‌آموزان کلاس اولی امسال بیش از 70 هزار نفر باشد، افزود: پیش‌بینی می‌کنیم که در سال تحصیلی جدید 76 هزار و 25 نفر در پایه نخست ابتدایی در سطح مدارس استان تحصیل کنند.



معاون ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان با تاکید بر اینکه البته تاکنون 71 هزار نفر دانش‌آموز در پایه نخست ابتدایی مورد سنجش قرار گرفته‌اند، ادامه داد: سنجش دانش‌آموزان کلاس اولی تا 15 مهر ماه امسال ادامه دارد و مکانی را در یکی از نواحی که مرکزیت دارد، برای سنجش کلاس اولی‌های بازمانده از سنجش در نظر گرفته‌ایم.



وی با بیان اینکه در حال حاضر آمار اتباع بیگانه کلاس اولی نیز در آمار موجود در نظر نگرفته شده است، تاکید کرد: براساس اساسنامه نظارت کامل روی پیش‌دبستانی‌ها با آموزش و پرورش است و تمام مجموعه‌های فعال در این حوزه باید مجوز‌های لازم را از آموزش و پرورش دریافت کنند.



جوانی اظهار داشت: در حال حاضر سامانه ثناد (سامانه ثبت نام دانش‌اموزی) برای اتباع بیگانه سطح استان فعال شده است.



وی با اشاره به اینکه آموزش و پرورش استاندارد‌های خاص خود را در ارتباط با محتوا و فضای آموزشی دارد، افزود: افتتاحیه جشن شکوفه‌ها هم‌زمان با افتتاحیه جشنواره فیلم کودک و نو‌جوان برگزار می‌شود.