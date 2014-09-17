ایجاد بیمارستان های خصوصی گام مهم و ارزشمند در زمینه ارتقاء سلامت است

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن لازمی بعد از ظهر چهارشنبه در نشست خبری با خبرنگاران با بیان اینکه، بسیاری از شایعاتی که در خصوص این بیمارستان در داخل شهر پیچیده شده غیرواقعی است،افزود: ما در حوزه اطلاعرسانی عملکرد خوبی نداشتیم و باید وضعیت بیمارستان را بهبود میبخشیدیم، در واقع ما قصد داشتیم با ساخت این بیمارستان پزشکان حاذقی را که پس از اتمام طرحشان به سایر استانها مهاجرت میکنند را در استان خود نگه داریم.
وی با تاکید بر اینکه بیمارستان بهمن عامل خواهد بود که متخصصان در استان بمانند ادامه داد: بیمارستان بهمن درسال 1387 کلنگزنی و در دیماه 1392 به بهرهبرداری رسید و با توجه به اینکه ،بتدای کار نیروی توانمند در این بیمارستان حضور نداشتند از این رو آموزشها آغاز شد و در طی شش ماه نرمافزاری راهاندازی شده که همه خدمات در آن گنجانده شده است.
رئیس بیمارستان بهمن با بیان اینکه این بیمارستان یک بیمارستان 100 تخت خوابه است و ازبسیاری از بیمارستانهای استان کوچک است افزود: خدماتی که ارایه میدهد مورد تایید بیماران بوده و جراحیهای مختلفی در بیمارستان شده که از مهمترین آنها میتوان به پیش از 100 مورد عمل تعویض مفصل اشاره کرد.
لازمی افزود: حق انتخاب در خصوص انتخاب بیمارستان در اختیار شخص پزشک و بیمار است و ما هیچگونه دخالتی در این امر نداریم چرا که ما میخواهیم کمکحال بیمارستانهای دولتی نظیر باشیم و این در حالی است که نیاز استان به بیش از این تعداد بیمارستان است و حضور بیمارستان خصوصی در استان مانعی برای سایر بیمارستانها فراهم نمیکند.
با تلاشهایی که صورت گرفته است تعداد بیمارانی که از زمان آغاز به کار بیمارستان تا 23 شهریورماه پذیرش شدهاند 3006 نفر بوده است همچنین تعداد عملهای جراحی صورت گرفته 2619 عمل بوده است که در این میان تعداد تولد نوزاد 1496 مورد بوده، یعنی به طور متوسط روزانه 10 نوزاد در این بیمارستان متولد میشود.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر 254 پرسنل اعم از پرستار،پرسنل مشغول هستند افزود: 150 پزشک متخصص در این مجموعه فعالیت که حدود400 نفر به طور مستقیم فعالیت میکنند.
لازمی از خدمات ارائه شده در این بیمارستان گفت و افزود: نیروهای حاذق، دستگاههای موجود از سطح تکنولوژی بالایی برخوردار هستند و در تمام بخشها و درمانگاهها همچون جراحی کلیه، اطفال، چشمپزشکی، عفونی و ... خدمات ارایه میدهند.
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