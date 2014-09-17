ایجاد بیمارستان های خصوصی گام مهم و ارزشمند در زمینه ارتقاء سلامت است

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن لازمی بعد از ظهر چهارشنبه در نشست خبری با خبرنگاران با بیان اینکه، بسیاری از شایعاتی که در خصوص این بیمارستان در داخل شهر پیچیده شده غیرواقعی است،افزود: ما در حوزه اطلاع‎رسانی عملکرد خوبی نداشتیم و باید وضعیت بیمارستان را بهبود می‎بخشیدیم، در واقع ما قصد داشتیم با ساخت این بیمارستان پزشکان حاذقی را که پس از اتمام طرح‌شان به سایر استان‎ها مهاجرت می‎کنند را در استان خود نگه داریم.

وی با تاکید بر اینکه بیمارستان بهمن عامل خواهد بود که متخصصان در استان بمانند ادامه داد: بیمارستان بهمن درسال 1387 کلنگ‎زنی و در دی‌ماه 1392 به بهره‌برداری رسید و با توجه به اینکه ،بتدای کار نیروی توانمند در این بیمارستان حضور نداشتند از این رو آموزش‎ها آغاز شد و در طی شش ماه نرم‎افزاری راه‎اندازی شده که همه خدمات در آن گنجانده شده است.

رئیس بیمارستان بهمن با بیان اینکه این بیمارستان یک بیمارستان 100 تخت خوابه است و ازبسیاری از بیمارستان‎های استان کوچک است افزود: خدماتی که ارایه می‎دهد مورد تایید بیماران بوده و جراحی‎های مختلفی در بیمارستان شده که از مهم‏ترین آن‌ها می‎توان به پیش از 100 مورد عمل تعویض مفصل اشاره کرد.

لازمی افزود: حق انتخاب در خصوص انتخاب بیمارستان در اختیار شخص پزشک و بیمار است و ما هیچ‌گونه دخالتی در این امر نداریم چرا که ما می‎خواهیم کمک‌حال بیمارستان‎های دولتی نظیر باشیم و این در حالی است که نیاز استان به بیش از این تعداد بیمارستان است و حضور بیمارستان خصوصی در استان مانعی برای سایر بیمارستان‏ها فراهم نمی‌کند.

با تلاش‎هایی که صورت گرفته است تعداد بیمارانی که از زمان آغاز به کار بیمارستان تا 23 شهریورماه پذیرش شده‎اند 3006 نفر بوده است همچنین تعداد عمل‎های جراحی صورت گرفته 2619 عمل بوده است که در این میان تعداد تولد نوزاد 1496 مورد بوده، یعنی به طور متوسط روزانه 10 نوزاد در این بیمارستان متولد می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر 254 پرسنل اعم از پرستار،پرسنل مشغول هستند افزود: 150 پزشک متخصص در این مجموعه فعالیت که حدود400 نفر به طور مستقیم فعالیت می‎کنند.

لازمی از خدمات ارائه شده در این بیمارستان گفت و افزود: نیروهای حاذق، دستگاه‎های موجود از سطح تکنولوژی بالایی برخوردار هستند و در تمام بخش‎ها و درمانگاه‎ها همچون جراحی کلیه، اطفال، چشم‌پزشکی، عفونی و ... خدمات ارایه می‎دهند.