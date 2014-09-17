موسسه اوج بانی یک جشنواره سینمایی شد/ جزئیاتی از «آینه اوج»

به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره «آینه اوج» به همت سازمان هنری رسانه‌ای اوج برگزار می‌شود و در آن فیلم‌های مستند و داستانی کوتاه با حداکثر 30 دقیقه زمان به رقابت می‌پردازند. این جشنواره یک بخش نماهنگ نیز دارد.

قوانین شرکت در جشنواره بدین شرح است: فیلم ها باید سازگار با هدف جشنواره باشند، امکان خروج فیلم ی در طول دوره جشنواره وجود ندارد، دی وی دی برنامه هایی که انتخاب نمی شود تنها به درخواست امضاکنندگان کارهای ارسالی بازگشت داده می شود و اگر چنین درخواستی وجود نداشته باشد دی وی دی ها ظرف مدت 30 روز بعد از پایان جشنواره نابود خواهند شد، امکان ارسال آثار در این جشنواره به صورت آن لاین و پستی وجود دارد، شرکت کنندگان آثار منتخب باید آنونسی که نهایتا به مدت 1 دقیقه باشد را در یک DVD ارسال کنند، حداکثر زمان فیلم های مستند و داستانی کوتاه باید 30 دقیقه باشد.

فیلم های غیر فارسی زبان باید زیر نویس داشته باشند. مهلت شرکت در جشنواره نهم دی‌ماه 93 است.

جوایز اول و دوم در بخشهای مختلف جشنواره در سه سطح حرفه ای، نیمه حرفه ای و آماتور به کارگردانان منتخب داده می شود. جایزه بهترین فیلم به تهیه کننده اثر تعلق می گیرد.

هیات داوران جشنواره 22 مهرماه در مراسمی معرفی می‌شوند و قرارست از بین کارگردانان مطرح سینما باشند.

این جشنواره یک بخش ویژه موضوعی درباره خانواده و دو جایزه ویژه بهترین تدوین و بهترین فیلمبرداری دارد.

