به گزارش خبرنگار مهر، صدرالدین علیپور در نشست شورای آموزش، پژوهش و فنآوری و اتاق فکر اداره محیط زیست استان که ظهر چهارشنبه با حضور نغمه مبرقعی معاون پژوهشی علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی، مرتضی روزبه استاندار، کارشناسان و صاحب نظران در استانداری برگزار شد اظهارداشت: خوشبختانه دبیرخانه دائمی طرح مسیر سبز در قزوین مصوب شده و توانستیم در میان شش استان کشور رتبه برتر را کسب کنیم.

وی افزود: پیگیری حل مشکلات پسماند خانگی و صنعتی، پایش پسماندها، آنالیزه کردن سنجش گازهای طبیعی، اطلاع رسانی و آموزش تخصصی، توزیع بسته های آموزشی، راه اندازی اداره محیط زیست آبگرم از کارهای انجام شده است.

علیپور بیان کرد: به منظور بهینه سازی مصرف انرژی بزودی ساختمان استانداری و محیط زیست قزوین به تجهیزات انرژی خورشید مجهز خواهد شد و در اکوتوریسم مستندهایی تولید خواهد شد تا معرفی استان بخوبی صورت گیرد.

این مسئول یادآورشد: معرفی باغستان، به روز کردن گزارش SOE شاخص های محیط زیست و پایش سالانه، نهادینه کردن مدیریت سبز در دستگاههای اجرایی، تکمیل بسته GIS، تکمیل گزارش وضعیت محیط زیست مزارع پرورش ماهی و افزایش سطح مناطق تحت مدیریتی و طرح طبقه بندی آبهای سطحی و زیر سطحی استان و اجرای طرح جامع آلودگی هوای استان از کارهای انجام شده است.

مدیرکل محیط زیست استان قزوین اظهارداشت: رصد و پایش بیماریهای حیات وحش، ظرفیت سنجی میزان برداشت از حیات وحش با هدف حفظ تعادل اکولوژیک از دیگر کارهای انجام شده است.

نغمه مبرقعی معاون پژوهشی علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی گفت: در طرح آمایش استان قزوین کاستی هایی دیده می شود که نیازمند بازنگری و اصلاح است.

وی افزود: هر استان مزیت هایی دارد که باید بررسی شود و شاید در ارزیابی ها روند تولید کشاورزی یا صنعتی در کالایی خاص باید متوقف شده و کالایی دیگر توسعه پیدا کند تا توازن لازم در منطقه برقرار شود.

مبرقعی تصریح کرد: به نظر می رسد قزوین از نظر صنعتی فشار زیادی متحمل می شود که باید بجز صنایع های تک دیگر اجازه توسعه صنعتی داده نشود و کشت بی رویه نیز در برخی مناطق به دلیل محدودیت آبی متوقف شده یا کاهش یابد تا مشکلات بیشتر نشود.

وی ارائه الگوی کشت در بخش کشاورزی استان را در شرایط کنونی ضروری دانست.

در ادامه ابوالحسن مظفری معاون محیط طبیعی اداره کل محیط زیست استان قزوین با تشریح طرح پایش محیط زیست گفت: با اجرای این طرح اطلاعات کامل صنایع از جمله نوع آلایندگی، مصرف انرژی، ظرفیت تولید، مواد اولیه به صورت آنلاین در اختیار است تا بتوان تصمیم گرفت و برنامه های مدونی را اجرا کرد.

وی افزود: در این طرح میزان بار آلایندگی واحدهای و منابع سرریز به آب و خاک و هوا سنجش می شود واطلاعات کاملی برای جلوگیری از آلودگی محیط زیست در دسترس خواهد بود که در پدافند غیرعامل هم موثر است.

مظفری تصریح کرد: بزودی یک ایستگاه سنجش آلودگی هوا در شهر صنعتی البرز افتتاح می شود و کنترل آلودکی صوتی، هوا و میزان پسماندهای صنعتی نیز در دستور برسی قرار دارد.

سیاوش شمسی پور معاون فنی محیط زیست استان قزوین هم گزارشی از طرح مدیریت سبز ارائه کرد و گفت: با نگاه منطقی و هوشمندانه در طرح مدیریت سبز باید مصارف انرژی، آب و کاغذ به حداقل رسیده و بهینه شود و محیط زیست نقش تسهیل گر، هماهنگ کننده ودیوان محاسبات ناظر را دارد.

وی افزود: معاینه فنی خودروهای ادارات باید جدی گر فته شود و یکپارچه سازی اتوماسیون اداری برای حذ ف کاغذ در ادارات با سرعت عملیاتی شود.