هواداران نگران دیدار استقلال با فولاد/ جاسم کرار سوژه اول تمرین بود!

به گزارش خبرنگار مهر، تمرین عصر چهارشنبه استقلال در زمین شماره دو آزادی برگزار شد و حضور جاسم کرار با لباس شخصی سوژه اصلی تمرین استقلال بود. کرار ابتدا با کریم بوستانی که به زبان عربی مسلط است صحبت کرد و پس از آن میرشاد ماجدی به جمع آنها اضافه شده و حدود 15 دقیقه صحبت کردند. وی پس از پایان صحبت هایش با کریم بوستانی و ماجدی چند دقیقه ای را نیز با دکتر ستوده پزشک استقلال صحبت کرد.

* خسرو حیدری، حنیف عمران زاده و هاشم بیک زاده غایب بودند.

* آرش مظلومی فرزند غلامحسین مظلومی مهاجم اسبق استقلال در تمرین حضور داشت. بازیکنان و کادر فنی استقلال پیگیر وضعیت پدر وی شدند.

* تماشاگران کم تعدادی که در محل تمرین حضور داشتند تنها به تماشای کار بازیکنان پرداختند و هیچکس را تشویق نکردند.

* هواداران نگران دیدار مقابل فولاد خوزستان بودند و معتقد بودند فولادی ها از مهاجمان خلاقی سود می برند که می توانند روز جمعه برای استقلال دردسرساز شوند.

* رضا رجبی، ادموند اختر، حمید ملک احمدی از پیشکسوتان استقلال نظاره گر تمرین این تیم بودند.

* تمرین آبی پوشان ساعت 19 به پایان رسید. این تیم آخرین تمرین خود را قبل از رویارویی مقابل فولاد روز پنجشنبه برگزار خواهد کرد. استقلال تهران روز جمعه و از ساعت 18:30 در ورزشگاه آزادی میزبان فولاد خوزستان خواهد بود.