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۲۶ شهریور ۱۳۹۳، ۱۹:۳۲

گزارش تمرین امروز آبی پوشان؛

هواداران نگران دیدار استقلال با فولاد/ جاسم کرار سوژه اول تمرین بود!

هواداران نگران دیدار استقلال با فولاد/ جاسم کرار سوژه اول تمرین بود!

هواداران حاضر در تمرین استقلال نگران نتیجه دیدار هفته نهم این تیم برابر فولاد خوزستان هستند و اعتقاد دارند غیبت های پرتعداد ممکن است در این بازی برای آبی پوشان گران تمام شود.

به گزارش خبرنگار مهر، تمرین عصر چهارشنبه استقلال در زمین شماره دو آزادی برگزار شد و حضور جاسم کرار با لباس شخصی سوژه اصلی تمرین استقلال بود. کرار ابتدا با کریم بوستانی که به زبان عربی مسلط است صحبت کرد و پس از آن میرشاد ماجدی به جمع آنها اضافه شده و حدود 15 دقیقه صحبت کردند. وی پس از پایان صحبت هایش با کریم بوستانی و ماجدی چند دقیقه ای را نیز با دکتر ستوده پزشک استقلال صحبت کرد.

* خسرو حیدری، حنیف عمران زاده و هاشم بیک زاده غایب بودند.

* آرش مظلومی فرزند غلامحسین مظلومی مهاجم اسبق استقلال در تمرین حضور داشت. بازیکنان و کادر فنی استقلال پیگیر وضعیت پدر وی شدند.

* تماشاگران کم تعدادی که در محل تمرین حضور داشتند تنها به تماشای کار بازیکنان پرداختند و هیچکس را تشویق نکردند.

* هواداران نگران دیدار مقابل فولاد خوزستان بودند و معتقد بودند فولادی ها از مهاجمان خلاقی سود می برند که می توانند روز جمعه برای استقلال دردسرساز شوند.

* رضا رجبی، ادموند اختر، حمید ملک احمدی از پیشکسوتان استقلال نظاره گر تمرین این تیم بودند.

* تمرین آبی پوشان ساعت 19 به پایان رسید. این تیم آخرین تمرین خود را قبل از رویارویی مقابل فولاد روز پنجشنبه برگزار خواهد کرد. استقلال تهران روز جمعه و از ساعت 18:30 در ورزشگاه آزادی میزبان فولاد خوزستان خواهد بود.

کد مطلب 2372522

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