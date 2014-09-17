تهدیدهای یک گروه تروریستی علیه ارتش سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، گروه تروریستی موسوم به "اجناد الشام" اخیرا با صدور بیانیهای ارتش سوریه را تهدید کرده است.
در این بیانیه با هشدار به اهالی دمشق درباره فرستادن دانش آموزان به مدارس، آمده است: ما مواضع استراتژیک و راهبردی نیروهای مسلح سوریه در پایتخت را هدف موشکهای کاتیوشا قرار خواهیم داد.
این گروه تروریستی در عین حال مدعی شده که مناطق مسکونی در دمشق را هدف قرار نخواهد داد.
خاطرنشان میشود ارتش سوریه اخیرا پیروزیهای متعددی علیه گروههای تروریستی در مناطق مختلف سوریه داشته است و به نظر نمیرسد تهدیدهای این گروه تروریستی نیز جدی باشد.
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