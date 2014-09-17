اسامی داوران هفته نهم رقابت های فوتبال لیگ برتر اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته داوران این فدراسیون اسامی داوران هفته نهم لیگ برتر را به شرح زیر اعلام کرد:
پنجشنبه 27 شهریور؛
* راه آهن - پرسپولیس، ساعت 18:30، ورزشگاه تختی
تیم داوری: سید مهدی سید علی - حسین طالقانی - تورج عیوض محمدی - محمد ملکی، ناظر: ایرج نظری
* سپاهان - صبا قم، ساعت 18:30، ورزشگاه فولادشهر اصفهان
تیم داوری: شاهین حاج بابایی - حسن یوسفی - ایوب غلامزاده - سعید رحیمی مقدم، ناظر: حیدر شکور
* استقلال خوزستان - تراکتورسازی تبریز، ساعت 18:40، ورزشگاه تختی اهواز
تیم داوری: رضا عادل - علی میرزابیگی - یعقوب سخندان - محمد حسین ترابیان، ناظر: محمد جواد تقی پور
جمعه 28 شهریور؛
* پیکان - ملوان، ساعت 18:30، ورزشگاه شهید دستگردی
تیم داوری: جواد رحیمزاده - حسن ظهیری - قهرمان نجفی - امید سعیدفر، ناظر: مسعود مرادی
* گسترش فولاد - ذوب آهن، ساعت 17، ورزشگاه اختصاصی گسترش فولاد تبریز
تیم داوری: حمید حاج ملک - حمید غمزه - علی اکبر نوری - یاسر همرنگ، ناظر: نادر جعفری
* نفت مسجد سلیمان - نفت تهران، ساعت 18:40، ورزشگاه شهید بهنام محمودی
تیم داوری: پیام حیدری - بابک داوری - حمید سبحانی - روحالله شریفی، ناظر: ابوطالب طاهریان
* سایپا البرز - پدیده خراسان، ساعت 17، ورزشگاه انقلاب کرج
تیم داوری: محمد حسین زاهدیفرد - آرمان اسعدی - محمد راهی - جواد شرفی، ناظر: هدایت ممبینی
* استقلال - فولاد خوزستان، ساعت 18:30، ورزشگاه آزادی
تیم داوری: احمد صالحی - محمدرضا منصوری - علیرضا ایلدورم - قاسم واحدی، ناظر: محمد پیروزام
نظر شما