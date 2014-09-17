هفته فیلم چین در تهران افتتاح شد/ معامله یک بیستم سینمای ایران و چین

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز 26 شهریور مراسم افتتاحیه هفته فیلم چین در ایران با حضور مدیران سازمان سینمایی و حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی و تعدادی از مقامات کشور چین در موزه سینما برگزار شد.

در ابتدای مراسم پانگ فن سفیر جمهوری خلق چین در ایران طی سخنانی گفت: در آغاز از پذیرایی خوب سازمان سینمایی و شخص حجت الله ایوبی تشکر می کنم. تاریخ تولید فیلمسازی در کشور چین به سال 1905 میلادی بر می گردد. فیلم های سینمای چین اکثرا فیلم های شاخصی بوده است و کشور چین سومین تولیدکننده فیلم در دنیا است.

وی در ادامه عنوان کرد: فیلم های سینمای چین در عرصه بین المللی حضور پررنگی داشته و توانسته جوایز متعددی را در سراسر جهان کسب کند. چین و ایران دو کشور صاحب نام و متمدن هستند و در زمینه فرهنگی تلاش های مثمرثمری کرده اند.

پانگ فن در ادامه تاکید کرد: برگزاری این هفته فیلم به تبادلات فرهنگی میان دو کشور کمک می کند و امیدوارم دوستی مردم ایران و چین ادامه پیدا کند.

در ادامه مراسم هانگ کانگ معاون وزیر اداره کل رادیو تلویزیون چین که در این مراسم حضور داشت طی سخنانی گفت: خیلی خوشحالم که در آستانه فصل پاییز به کشور ایران آمده ایم و در این مراسم شرکت می کنیم. من به نمایندگی از رادیو و تلویزیون کشور چین برگزاری این هفته فیلم را تبریک می گویم و از همه دست اندرکاران بویژه حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی تشکر می کنم.

وی افزود: در سال جاری حسن روحانی رئیس جمهور ایران از کشور چین بازدید کرد و همین دیدار موجب تعامل بیشتر میان کشورهای ایران و چین شد که امیدوارم این روابط مستمر و پایدار باشد.

وی گفت: در این هفته فیلم های متفاوتی از سینمای چین پخش می شود که مردم ایران می توانند با فرهنگ کشور چین آشنا شوند و از آن لذت ببرند. چین و ایران دو کشور متمدن هستند که در پیشرفت جهان نقش مهمی داشته اند. در سالهای اخیر صنعت سینمای چین رونق پیدا کرده و کارگردانان چینی تلاش کردند که در زمینه فیلمسازی فعالیت های بیشتری داشته باشند.

هانگ گانگ در پایان صحبتهایش تصریح کرد: پیش از این مردم ایران و چین از طریق جاده ابریشم تجارت می کردند و امروز و در قرن 21 دوباره باید این اتفاق بیفتد و دو کشور با یکدیگر تبادلات فرهنگی داشته باشند. موفقیت هفته فیلم چین در تهران را آرزو می کنم.

در ادامه این مراسم حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی طی سخنانی گفت: خیلی خوشحالم که هفته فیلم های چین در ایران را افتتاح می کنیم امروز می تواند یک روز به یاد ماندنی باشد. ایران و چین دو کشور بزرگ و قدیمی با مشترکات فراوان هستند. بسیاری از زبانهای رایج را این دو کشور اختراع کرده اند.

ایوبی خطاب به مقامات چینی حاضر در سالن گفت: شما کاغذ را اختراع کردید و اروپا 1500 سال بعد از کاغذی که شما اختراع کردید استفاده کرد. ما هنری به اسم خوشنویسی داریم و خط و خوشنویسی برایمان یک هنر محسوب می شود.

رئیس سازمان سینمایی افزود: مردم دو کشور ایران و چین هر دو عالم، اهل قلم و مطالعه هستند. هر دو کشور با هم سینما را شروع کردند و در این میان ما با شما حرفهای گفتنی و شنیدنی بسیاری داریم.

ایوبی تصریح کرد: ایران و چین همانند پدر و پدربزرگان جهان هستند و جهانیان علاقه مند هستند که حرفهای گفتنی این پدر و پدر بزرگ را بشنوند. چقدر خوب که ما برای جوانان با این زبان سخن بگوییم. علم و دانش و تکنولوژی در هاضمه فرهنگ ما هضم می شود و یک فرهنگ جدید شکل خواهد گرفت.

این مدیر سینمایی با اشاره به اینکه ما سینما را از کشورهای دیگر گرفتیم و امروز سینمای ملی خودمان را داریم، عنوان کرد: من امیدوارم مردم ایران که کالاهای چینی را به خوبی می شناسند بتوانند با سینمای چین ارتباط برقرار کرده و تولیدات سینمای این کشور را به تماشا بنشینند و بتوانند سینمای چین را بشناسند.

رئیس سازمان سینمایی خطاب به مقامات کشور چین گفت: چینی ها اهل معامله هستند و من امروز می خواهم با آنها معامله کنم. می‌توان شرایطی فراهم کرد تا یک بیستم سینماهای چین فیلم‌های ایرانی و یک بیستم سینماهای ایران هم فیلم‌های چینی را نمایش دهند. البته به سینماگران ایرانی این را بگویم که با یک بیستم سینماهای چین تقریبا هزار و 100 سینما گیرشان می‌آید اما ترجیح می‌دهم عدد آن طرف را نگویم.

وی در پایان گفت: قبل از این مراسم، سفیر چین به من گفت ما در سینما دیر آمدیم اما خوب آمدیم ولی من با اقتدار می گویم ما در سینمای ایران دیر آمدیم ولی شیر آمدیم و امیدوارم که بتوانیم هر چه سریعتر این تاخیر صد ساله را جبران کنیم.

قبل از برگزاری مراسم حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی و تعدادی از مقامات کشور چین سند تفاهم نامه ای را امضا کردند.