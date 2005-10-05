بررسي كتاب هاي هري پاتر در حاشيه جشنواره سينماي كودك

به گزارش خبرنگارسينمايي "مهر"،اعزامي به اصفهان محل برگزاري برنامه هاي جشنواره سينماي كودك ،بررسي كتاب هاي هري پاترواقتباس هاي ادبي درسالن ميخك باحضوروحيد نيكخواه آزاد وشهرام اشرف ابيانه كارشناس سينما وفرزاد فربه منتقد سينما ومترجم كتاب هاي فانتزي وكودك درحاشيه بيستمين جشنواره كودك برگزارشد .

درابتدا شهرام اشرف ابيانه گفت: كتاب هاي "هري پاتر" يك جوراستراحت ذهني هستند و زندگي رولينگ نويسنده كتاب ، شباهت هاي زيادي به قصه هايش دارد .

وي تصريح كرد: واقعيت هميشه نكته جالبي نيست ولزوما هميشه پايان خوش وجود ندارد ودراين موقع به دنياي خيال گريزمي رويم ، جايي كه همه چيزبروفق مراد است ، بنابراين ما به طوربالقوه به ماجراهاي خيالي نظير:" هري پاتر" كه خوب هم نوشته شده گرايش پيدا مي كنيم .

ابيانه درادامه تصريح كرد: " رولينگ " درهنگام نوشتن ياد گرفته است . كه بزرگساليش را فراموش كند وتبديل به يك كودك شود .

وي افزود : دركتابهاي "هري پاتر" نويسنده به جاي موعظه وپند واندرز، پيام هايش را به صورت كاملا طبيعي وازطريق اعمال وافكارشخصيت هاي داستان منتقل مي كند .

درادامه جلسه فرزاد فربد درمورد شباهت هاي انكارناپذيرداستانهاي " هري پاتر" با سه گانه ارباب حلقه هاي " تالكين " اشاره داشت : اودرذهن به ارتباط شخصيت هاي كتاب با اساطيروشخصيت هاي مذهبي همچون مسيح وهركول تاكيد داشت اودرادامه به شباهت هاي قصه هاي هري پاتربه داستانهاي پهلواني همچون داستان " آرتورشاه " اشاره كرد.

اودرادامه به ستايش ازتركيب بازيگري اقتباس سينمايي اين آثارپرداخت وگفت : بازيگرهاي اين فيلم ها دقيقا مرتبط با شخصيت هاي كتاب انتخاب شده اند .

وي تصريح كرد : كتاب سوم " هري پاتروزنداني آزا كابان " بهترين كتاب ازسري آثارهري پاتراست ، كتاب اخيربا بهره گيري ازساختارقصه هاي معمايي وپليسي تعليق وهيجان را به اوج خود مي رساند .

شهرام اشرف ابيانه درپايان به علت آماده نشدن دستگاه دي وي كم ، ادامه جلسه را براي مخاطبان حاضرمناسب تشخيص نداد .

قابل به ذكراست :قراربود صحنه هاي ازفيلم هاي هري پاتروقسمتي ازصحبت هاي خانم رولينگ نويسنده كتاب درحين سخنراني توسط دستگاه دي وكم پخش شود كه به علت ناهماهنگي ونبود دستگاه مورد نظراين برنامه به اجراء درنيامد .