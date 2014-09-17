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۲۶ شهریور ۱۳۹۳، ۲۱:۲۲

عصائب اهل الحق عراق:

داعش ساخته اسرائیل و آمریکاست

داعش ساخته اسرائیل و آمریکاست

گروه عصائب اهل الحق عراق گروهک تروریستی داعش را که به خونریزی و فساد در روی زمین مشغول است، ساخته آمریکا و اسرائیل دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه المسله، حسن سالم رئیس تشکل الصادقون وابسته به عصائب اهل الحق عراق اعلام کرد: همه گروههای تروریستی از جمله داعش ساخته اسرائیل و آمریکا هستند .

وی افزود: کشورهای سرسپرده آمریکا مانند ترکیه،قطر و عربستان از این گروههای تروریستی حمایت مالی می کنند.

از سوی دیگر شیخ قیس الخزعلی دبیر کل عصائب اهل الحق گفت: ما تاکید می کنیم که داعش ساخته آمریکاست.برخی ما را متهم به نظریه توطئه می کنند، اما اینگونه نیست.آمریکا از زبان وزیرخارجه اش اذعان کرده است که آمریکا روی اول گروههای تکفیری یعنی القاعده را به وجود آورده است و هم اکنون ما می گوییم که داعش روی دوم این گروههای تکفیری است.

کد مطلب 2372571

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