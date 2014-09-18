به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد رضا نقدی در مراسم صبح گاه آغاز رزمایش بزرگ الی بیت المقدس اقوام و عشایر ایرانی اظهار داشت: استان کرمانشاه با تقدیم 9800 شهید به انقلاب و ایران اسلامی دین خود را ادا کرده است و امروز میزبانی شایسته برای اقوام واحده ایرانی است.

وی ادامه داد: عشایر ایران زمین مردمی هستند که با کمترین توقع و با کمترین امکانات بیشترین خدمت را به نظام اسلامی ارائه کرده اند و شهدای عشایر و از اقوام مختلف بر تارک تاریخ ایران اسلامی درخشان خواهند ماند.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین خاطر نشان کرد: همین روحیه سلحشوری و مردانگی عشایر ایران است که مرزهای کشور را بیمه کرده است و همین رشادت هاست که از عشایر ایران یک تاریخ ساز ساخته است.

سردار نقدی تمام رعب و وحشت دشمنان این مرز بوم را از وحدت و انسجام عشایر ایران زمین عنوان کرد.

وی ادامه داد: با همین وحدت و یک دلی و با همین یکپارچگی سلحشوری که در همه اقوام و طوایف ایران جریان دارد به زودی قدس را آزاد خواهیم کرد و به اشغالگری های رژیم منحوس صهیونیستی پایان خواهیم داد.

این فرمانده بسیج اعلام کرد: اسرائیل که داعیه داشتن چهارمین ارتش توانمند دنیا را داشت در برابر قدرت نمایی باریکه غزه ذلیل شد و با فضاحت و خواری علی رغم همه دد منشی ها و بی پروایی ها از جنایت، مجبور شد شکست خورده عقب نشینی کند.

نقدی این مسیر را آغاز شکستهای پیاپی اسرائیل عنوان کرد و گفت: به مدد ایجاد بسیج جهانی علیه صهیونیسم اسرائیل در یک قدمی محو شدن از صفحه تاریخ قرار دارد.

وی با اشاره به ادعاهای دروغین آمریکا در مبارزه با داعش گفت: رهبر معظم انقلاب در چند جمله همه توطئه های استکبار جهانی و ادعاهای دروغین ایالات متحده در قبال داعش را نقش بر آب فرمودند و با این روشنگری بازهم برای سران دروغ و تزویر سردرگمی و رسوایی را رغم زدند.

فرمانده بسیج مستضعفین ادامه داد: همه ادعاهای متناقض، جریان خبرنگارهای آمریکایی و انگلیسی در اختیار داعش و بعد هم ادعای مبارزه با داعش پس از ایجاد و حمایت همه جانبه از تروریست ها یک توطئه بود که با درایت رهبر انقلاب خنثی شد.

وی افزود: امروز شاهد همان مدیریت امام در دوران دفاع مقدس از سوی رهبر معظم انقلاب هستیم. امروز مولفه های قدرت نظام اسلامی به اندازه ای است که دشمنان را به هراس و سردرگمی کشانده است.

سردار نقدی خاطر نشان کرد: همین وحدت و انسجام اقوام و عشایر ایرانی به زودی استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا و اسرائیل را از پا در خواهد آورد.

این فرمانده نظامی تصریح کرد: امروز در عراق و سوریه سردمدار مبارزه با تروریسم و دشمنان دین مردم مسلمنان این کشورها هستند و ایران نیز همواره در کنار آنها بوده است. به مدد خداوند متعال این ایستادگی و مقاومت معبر قدس را باز خواهد کرد.