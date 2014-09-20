به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد رضا هاشمی صبح پنجشنبه در نشستی با فعالان فرهنگی، مداحان و اقشار تاثیرگذار شهرستان شاهرود در محل اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان، ورود مردم به مقوله فرهنگ را بسیار مهم دانست و تاکید کرد: تا زمانی که مردم به این وادی ورود پیدا نکنند و به مسئولان یاری نرسانند، در اصلاح و ارتقای فرهنگ عمومی موفق نخواهیم بود.

وی ادامه داد: در هر جا که مردم در کنار ما مسئولان بوده اند، موفق بوده ایم چرا که امام راحل (ره) فرمودند مردم جامعه ما از مردم زمان پیامبر بهتر هستند زیرا امروز بر خلاف صدر اسلام مردم در کنار ولایت هستند و حضور 11 میلیون نفر در مراسم تشییع جنازه امام خمینی(ره) گواه این امر است.

سازمان تبلیغات اسلامی با کمترین امکانات بیشترین فعالیت را در عرصه فرهنگ انجام داده

نماینده عالی دولت در شهرستان شاهرود با بیان این مطلب که کار فرهنگی نمود ندارد، اظهار داشت: در کار فرهنگی باید عاشق بود و اعتقاد قلبی داشت تا موفق شد چرا که امور فرهنگی مانند ساخت و سازهای عمرانی نمود عینی ندارند و ممکن است در برخی موارد خروجی یک اقدام فرهنگی مدت ها پس از اجرای آن نمود پیدا کند.

هاشمی به کمبود اعتبارات در حوزه فرهنگ اشاره کرد و گفت: اعتبارات حوزه فرهنگ متاسفانه کمترین بخش اعتبارات را شکل می دهد و از این رو است که سازمان تبلیغات اسلامی خالصانه با کمترین امکانات بیشترین فعالیت ها را در عرصه فرهنگ تاکنون انجام داده است.

وی خطاب به اقشار تاثیر گذار و فرهنگیان شهرستان شاهرود، ادامه داد: بنده به عنوان فرماندار شهرستان شاهرود دغدغه شما را می پذیرم و می دانم که امروز باید نگاه ویژه ای به مسائل فرهنگی داشته باشیم چرا که فرهنگ مهمترین دغدغه جامعه اسلامی امروز است.

تنها دغدغه، مقوله فرهنگ است

معاون استاندار سمنان و فرماندار ویژه شهرستان شاهرود تصریح کرد: ما خوشبختانه امروز به برکت خون شهدا و رهبری گرانقدر، در یکی از امن ترین نقاط دنیا زندگی می کنیم و این در حالی است که کشور های منطقه از این نعمت بی بهره هستند پس می توان ادعا کرد که امروز دغدغه امنیت در کشورمان وجود ندارد بلکه مهمترین موضوع دغدغه های فرهنگی جامعه است.

هاشمی با اشاره به اقدامات دشمنان نظام در منطقه تاکید کرد: خواسته دشمنان ما نیز ورود به همین مقوله، با ایجاد مشکلات فرهنگی در جامعه است چرا که ما جنگ تحمیلی، تحریم ها و امروزه پیشرفت های اقتصادی، علمی، اجتماعی، عمرانی وفناوری را پشت سر گذاشته و شاهد هستیم اما دغدغه فرهنگی همواره در بین افراد جامعه وجود دارد.

وی ادامه داد: مشکل اصلی آنجاست که آموزه های دینی در زندگی امروزی بسیار کم رنگ شده است و متاسفانه برخی افراد امر به معروف و نهی از منکر را تنها در کوچه و خیابان می بینند که این امر صحیح نیست یک مسلمان باید ابتدا از درون منزل خود امر به معروف و نهی از منکر را آغاز کند.

دانشجو، تهدید یا فرصت

عالی ترین مقام اجرایی دولت در شهرستان شاهرود وجود تعداد قابل توجهی دانشجو در شاهرود را پتانسیل دانست و تاکید کرد: همانگونه که وجود این عزیزان در شهرمان به نوبه خود پتانسیل محسوب می شود اما اگر این مقوله مدیریت مناسب نشود می تواند به دغدغه تبدیل شود.

هاشمی با اشاره به اقدامات سازمان تبلیغات اسلامی در امر ارتقای فرهنگی جامعه، گفت: امروز کارهای ارزشمندی توسط متصدیان فرهنگی شهرستان انجام پذیرفته است که خانه های عالم و حضور روحانیان در مناطق روستایی از آن جمله است.

وی افزود: حضور روحانی در کنار مردم به ارتقای سطح فرهنگی جامعه کمک می کند و هر گاه فرهنگ در جامعه ای ارتقا پیدا کرد، آبادانی و عمران را نیز به آن دیار ورود پیدا می کند.

حضور روحانیان به ارتقای فرهنگ هر منطقه کمک می کند

فرماندار ویژه شهرستان شاهرود جوانان را از مهمترین اهداف طرح های ارتقای سطح فرهنگی جامعه دانست و تاکید کرد: باید در نظر داشت که در مقوله جذب جوانان به مساجد و پایگاه های فرهنگی، نشاط اجتماعی را نیز در نظر گرفت چرا که این امر سبب ایجاد رغبت در بین این قشر می شود.

هاشمی ادامه داد: یکی دیگر از اقشار تاثیر گذار در این مقوله بانوان هستند که خوشبختانه در مدت تصدی بنده به عنوان فرماندار شاهرود سعی شده است معاونت امور بانوان فرمانداری مجددا احیا شود تا بتوانیم در برگزاری جلسات توجیهی برای خانواده پرسنل اجرایی شهرستان موفق باشیم.

وی تقویت روابط عمومی های دستگاه های اجرایی را یکی دیگر از اقدامات مفید در بحث ارتقای فرهنگ دانست و اظهار داشت: امروزه اگر بخواهیم در عرصه فرهنگی تاثیرگذار باشیم باید روابط عمومی های دستگاه های اجرایی را نیز تقویت کرد.

هاشمی افزود: متاسفانه امروزه روابط عمومی ها تبدیل به وظایف سوم و چهارم کارکنان نهادهای اجرایی شده است و محدوده وظایف روابط عمومی ها تنها به نصب اعلامیه ها و پارچه نوشته ها در ایام و مناسبت های ملی و مذهبی محدود شده است.

تاثیرگذاری مجموعه های فعال در حوزه فرهنگ عمومی یک اصل است

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان سمنان نیز در این نشست با اشاره به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمینه ایجاد ستاد شئون مذهبی در هر شهرستان، گفت: از سال 1389 بر اساس مصوبه شورای عالی فرهنگ، ستادی تحت عنوان شئون مذهبی در مراسم و آئین مذهبی در شهرهای ایران اسلامی تشکیل شده است که اعضای آن در شاهرود به صورت مستمر در نشست های این ستاد شرکت می کنند.

حجت الاسلام علی شکری افزود: هدف از تشکیل جلسات ستاد شئون مذهبی در شهرستان، پیگیری بخشی از مطالبات رهبر فرزانه انقلاب است و در خصوص ستاد شئون مذهبی باید این توضیح را نیز داد که خروجی های این ستاد اجرایی نیستند و فقط جنبه گفتمانی دارند.

وی فهم مشترک از مطالبات مقام معظم رهبری در حوزه فرهنگ و مذهبی را بزرگترین اصل در تشکیل ستاد شئون مذهبی دانست و تصریح کرد: ابتدا باید خواسته های معظم له را بفهمیم، سپس آنها را مرور کنیم تا به یک فهم عمومی دست پیدا کنیم و تنها پس از فهم عمومی است که می توانیم به دنبال راهکارها برای پیشبرد فرمایشات ایشان باشیم.

مداحان اهل بیت (ع) از جمله تاثیرگذارترین اقشار جامعه

رئیس ستاد ساماندهی شئون مذهبی استان سمنان محور جلسات حوزه فرهنگ، تحت نظارت سازمان تبلیغات اسلامی را خواسته رهبری دانست و ابراز داشت: ما مجموعه اقشاری را تحت پوشش قرار داده ایم و در طول سال سعی شده است تا با آنها همکاری های لازم در زمینه فرهنگ عمومی صورت پذیرد که خوشبختانه همه آنها از فعالان حوزه فرهنگی منطقه هستند.

شکری افزود: از جمله این گروه ها، شبکه تبلیغی روحانیت، هیئت های مذهبی، مداحان اهل بیت عصمت و طهارت (ع)، بانوان مبلغه، بانوان فرهیخته و مراکز قرآنی از جمله تاثیرگذارترین اقشاری هستند که در زمینه فرهنگی عمومی با آنها همکاری می شود.

وی با اشاره به فعالیت های بخش عمرانی این اداره کل در حوزه ساخت و تجهیز خانه های عالم و نیز مجتمع های فرهنگی در سطح استان طی سال گذشته عنوان کرد: احداث خانه های عالم دیباج، کوهان، حق الخواجه، کلاته اسد، جودانه، حسین آباد، تلوبین، گلستان، ابراهیم آباد و تکمیل و تجهیز پایگاه های فرهنگی مسجد شهید افتخاری شاهرود، کانون فرهنگی ایوانکی، پایگاه فرهنگی سمنان، کانون سرخه و مومن آباد و تکمیل حوزه عصمتیه سمنان از مهمترین این فعالیت ها بوده است.

استقرار 82 روحانی در روستاهای استان سمنان

عضو شورای فرهنگ عمومی استان سمنان با بیان این مطلب که اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان در سه حوزه فعالیت های قرآنی، کلاس های آموزشی و دوره های تخصصی به فعالیت فرهنگی می پردازد اذعان داشت: کلاس های آموزشی حوزه فرهنگ در این اداره کل شامل برگزاری دوره های آموزش قرآن مجید، معارف، احکام، نهضت قرآن آموزی، تربیت معلم قرآنی، مفاهیم، صوت، لحن و تفسیر می‌شود.

شکری با اشاره به این که یک هزار و 449 هیئت مذهبی، 108 کانون های فرهنگی، 34 انجمن اسلامی ثبت شده در سطح استان سمنان وجود دارد ابراز داشت: دو هزار و 564 نفر در برنامه های تابستانی اوقات فراغت، پنج هزار و 814 نفر در مراسم اعتکاف و هفت هزار و 400 نفر در دعای عرفه سطح استان شرکت داشته اند.

وی همچنین از اعزام، شش هزار و 161 نفر مبلغ در مناسبت های مختلف به سطح استان خبر داد و گفت: 82 نفر روحانی مستقر و طرح هجرت نیز در روستاها به فعالیت فرهنگی و مذهبی مشغول هستند.



1800مداح استان سمنان شناسنامه دار شده اند

رئیس ستاد ساماندهی شئون مذهبی در مناسبت های فرهنگی استان سمنان اظهار داشت: یک هزا ر و 563 نفر نیز در فعالیت های قرآنی و همچنین 36 هزار و 721 نفر نیز در کلاس های فرهنگی و آموزشی که توسط روحانیان مستقر در سطح استان برگزار شده است شرکت داشته اند.

شکری همچنین از شناسنامه دار شدن یک هزار و 800 مداح در سطح استان خبر داد و گفت: از این تعداد 750 مورد در شاهرود، 300 مورد در دامغان، 250 مورد در سمنان، 200 مورد در گرمسار، 150 مورد در بیارجمند، 90 مورد در میامی و 60 مورد در مهدیشهر حضور دارند.

وی با اشاره به فعالیت هفت ساله کانون مداحان استان سمنان ادامه داد: دربخش خواهران هم با توجه به وجود پتانسیل های موجود، 450 خواهر علاقمند نیز آموزش مکرر دیده اند.

حضور 12 سازمان دخیل در امر مداحی

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان سمنان همچنین نوید صدور کارت تخصصی سطوح مختلف مداحان را داد و گفت: بزودی با حضور اساتید مجرب کشوری، آزمون کتبی و شفاهی برای سطح بندی مداحان این استان را برگزار خواهیم کرد.

شکری تصریح کرد: با آموزش مداحان استان در قالب های مقتل شناسی، مقتل خوانی، مفاهیم قرآنی، ادعیه، ادبیات فارسی و عربی و ... گام های بزرگی برای تحقق منویات مقام معظم رهبری در خصوص خرافه زدایی از مداحی برداشته ایم.

وی در پایان حضور 12 سازمان دخیل در امر مداحی را یک آسیب دانسته و گفت: سلایق مختلف در این بخش مداحان ما را سر در گم می‌کند.

اقشار تاثیر گذار، بانوان فرهیخته، مداحان و شورای هیئات مذهبی شهرستان شاهرود نیز در این نشست با مطرح کردن دغدغه های فرهنگی و مذهبی خود به بحث و تبادل نظر پرداختند.

شهرستان شاهرود با 120 مسجد، دارای 230 روحانی، 114 مبلغه، 600 هیئت مذهبی و 67 کانون فرهنگی مذهبی است که زیر نظر اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان فعالیت می کنند.