به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حمزه دهقان با گرامیداشت یاد و خاطر شهدای هشت سال دفاع مقدس روز پنجشنبه در نشست خبری با رسانه ها در زاهدان ابراز داشت: تعداد 3 هزار مراسم در قالب 45 عنوان برنامه فرهنگی و در تعداد 60 نقطه از استان به مناسبت هفته دفاع مقدس برگزار می شود.

وی با بیان اینکه هفته دفاع مقدس امسال با شعار ایستادگی دیروز، عزت امروز و تعالی فردا نامگذاری شده است در تشریح برنامه های هفته دفاع مقدس در استان بیان داشت: فضا سازی با سنگر بندی در مقابل مساجد، مدارس و ادارات دولتی، ایجاد نمایشگاه های دفاع مقدس، سخنرانی فرماندهان و رزمندگان در بیش از 100 مدرسه و ادارات دولتی، برپایی 48 یادواره شهدا و برگزاری مراسم شب شعر دفاع مقدس از جمله برنامه های تدارک دیده شده برای این مناسبت است.

دهقان همچنین برپایی یادواره شهدای خلبان در پایگاه شکاری کنارک، برپایی مسابقات ورزشی و همایش پیاده روی همگانی در شهر های استان، برپایی شب شعر در 8 شهر ، دیدار با خانواده شهدا و پخش برنامه های ویژه از شبکه استانی را از دیگر برنامه های هفته دفاع مقدس در استان عنوان کرد.

وی افزود: در هفته دفاع مقدس ضمن غبارروبی گلزار شهدابا خانواده های شهدا با حضور مسئولان دیدار خواهد شد.

وی تجلیل از فرماندهان و پیشکسوتان جنگ تحمیلی در پنجم مهر ماه سال جاری با عنوان قافله خورشید و بازسازی بخشی از عملیات والفجر 8 در سیستان را توسط نیروهای سپاه از دیگر برنامه های تدارک دیده شده به همین مناسبت عنوان کرد.

مدیر کل بنیاد حفظ و نشر ارزش های دفاع مقدس سیستان و بلوچستان ادامه داد: همچنین به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس نسبت به برگزاری مسلبقات رالی خانوادگی با حضور خانواده های رزمندگان اسلام و ایثارگران در سیستان اقدام می شود.

وی با بیان اینکه در تعداد 6 شهرستان نسبت به برپایی رژه نیروهای مسلح اقدام می شود ادامه داد: در سایر شهرهای استان نیز برپایی صبحگاه مشترک در نظر گرفته شده است.

دهقان همچنین از نواختن زنگ مقاومت در مدارس استان همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید خبر داد و افزود: صعود به قله تفتان از دیگر برنامه های تفریحی و فرهنگی تدارک دیده شده درهفته دفاع مقدس در استان است.

مقاومت ملت ایران معادلات استکبار را بهم ریخت

سرهنگ دهقان همچنین در این نشست با تشریح دستاورد های 8 سال دفاع مقدس اظهار داشت: مقاومت ملت ایران در برابر استکبار جهانی که در تمامی حوزه ها از تجاوز رژیم بعثی عراق حمایت می کرد موجب بر هم ریختن معادلات کشور های غربی در 8 سال دفاع مقدس شد.

وی یادآور شد: با رهبری و درایت امام راحل در 8 سال دفاع مقدس پایان این جنگ به گونه ای رقم خورد که حتی یک وجب از خاک ایران اسلامی در دست دشمن و در پایان جنگ باقی نماند.

وی بیان داشت: از آنجائیکه رژیم بعثی سعی داشت در اهداف حداقلی خود اروند رود را به تملک خود در آورده و استان خوزستان را از میهن اسلامی جدا سازد اما موفق به این اقدام نشد و در اهداف حداکثری نیز که ساقط کردن نظام جمهوری اسلامی ایران را در سر می پروراند ناکام ماند و شکست خورد.

دفاع مقدس منجر به اقتدار ایران اسلامی شد

وی یاداور شد: 8 سال دفاع مقدس برای جمهوری اسلامی ایران در منطقه تولید قدرت کرد و موجب شد تا نظام جمهوری اسلامی ایران در جهان تثبیت و از هر زمان مقتدر تر جلوه نماید.

دهقان افزود: صدام حسین که قرار داد سال 1975 الجزایر را در ابتدای جنگ پاره کرد و اظهار داشت که مفاد آن را قبول ندارد بالاخره در برابر اراده و مقاومت مردم ایران تسلیم شد و در پایان جنگ باری دیگر این تعهدات را پذیرفت.

وی ادامه داد: معرفی رژیم بعث به عنوان متجاوز پس از پایان جنگ توسط جوامع بین المللی از دیگر دستاورد های جنگ برای ایران بود و ملت ایران نشان داد که در برابر ظلم و تجاوز سکوت نخواهد کرد و از تمامیت ارزی خود با جان و دل دفاع می کند.