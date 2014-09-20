مصطفی گواهی رئیس اتحادیه صنف آرایشگران مردانه تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر گفت: در آغاز دوره جدید فعالیت هیأت مدیره اتحادیه، طرح انتشار این نشریه را به هیأت مدیره ارائه دادم که مورد استقبال اعضاء واقع شد. «هنر دهم» نشریه داخلی اتحادیه صنف آرایشگران مردانه تهران خواهد بود که در حوزه تخصصی و عمومی به صورت فصلنامه منتشر و در اختیار اعضاء صنف قرار خواهد گرفت.

وی افزود: «هنر دهم» در 64 صفحه با کاغذ گلاسه و چاپ 4 رنگ منتشر می‌شود و هم‌اکنون مراحل آماده‌سازی یونیفرم، طراحی لوگو و تعیین ماکت موضوعی مطالب آن، توسط مجری طرح در حال انجام است.

گواهی گفت: بیش از 2 میلیون مرد در ماه به آرایشگاه‌های تهران مراجعه می‌کنند و پیش از این نشریه آرایشگران به صورت ماهانه در آرایشگاه‌های مردانه تهران توزیع می‌شد. محتوای نشریه «هنر دهم» فرهنگ، ادب، اقتصاد، هنر و مطالب صنفی خواهد بود.

رئیس اتحادیه صنف آرایشگران مردانه تهران ادامه داد: این نشریه به صاحب‌امتیازی اتحادیه صنف آرایشگران مردانه تهران، مدیرمسوولی رضا شادمان فر و سردبیری مهدی جمشیدی پس از اخذ مجوز از معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اواخر آذر ماه سال جاری منتشر خواهد شد.

گواهی در نشست خبری خود که در ابتدای سال جاری با حضور خبرنگاران برگزار شد، حرفه آرایشگری را به عنوان «هنر دهم» معرفی کرده بود.