618 هزار تن محصول جاليزي، سبزي و صيفي در آذربايجان غربي برداشت مي شود

جمشيد دارا در گفتگو با خبرنگار مهر،‌ از کشت محصولات جالیزی، سبزی و صیفی جات در 36 هزار و 500 هکتار از اراضی زراعی استان خبر داد و افزود: در اين راستا امسال بالغ بر 618 هزار تن محصولات جالیزی، سبزی و صیفی برداشت مي شود كه امسال در مقایسه با سال گذشته از نظر سطح زیر کشت 5 درصد و از نظر سطح تولید نیز 3 درصد افزایش وجود دارد.

وي محصولات جالیزی آذربايجان غربي را هندوانه، خیار، کدو آجیلی و خربزه دانست و با بيان اينكه بیشترین سطح زیر کشت مربوط به کدو آجیلی با 16 هزار و 500 هکتار و بیشترین تولید مربوط به هندوانه با 68 هزار تن در سال است، اظهار داشت: عمده محصولات سبزی و صیفی کشت شده نيز سیب زمینی، پیاز و گوجه فرنگی بوده كه بیشترین سطح زیر کشت و تولید مربوط به محصول گوجه فرنگی است.

مدیر زراعت سازمان جهادکشاورزی آذربایجان غربی، عمده شهرستانهای تولید کننده محصولات جالیزی در استان را ارومیه، میاندوآب، خوی و پلدشت عنوان و با اشاره به اينكه در تولید سبزی و صیفی جات نیز شهرستانهای ارومیه، میاندوآب، نقده و بوکان بیشترین میزان تولید را در استان به خود اختصاص داده اند، اعلام كرد: همچنين در اين راستا از 62 واحد گلخانه ای سبزی و صیفی موجود در سطح استان، سالانه بالغ بر 6 هزار تن محصولات گلخانه ای از جمله خیار ، گوجه فرنگی و فلفل تولید می شود .

دارا ادامه داد: با توجه به اینکه در تولید محصولاتی مانند گوجه فرنگی با 240 هزار تن و کدو آجیلی با 14 هزار تن در سال خود کفا بوده و مازاد آن نیز به استانهای همجوار ارسال می شود، کشت این دو محصول در رونق اقتصادی و همچنین اشتغالزایی در استان نقش بسزایی دارد، بطوريكه آذربایجان غربی در تولید کدو آجیلی رتبه نخست کشوری را به خود اختصاص داده است.

وي با اشاره به اينكه امسال بیش از 90 هزار تن جو از مزارع آذربایجان غربی برداشت شد، اضافه كرد:‌ پیش بینی تولید جو استان برای امسال بیش از 100 هزار و 940 تن بود كه به علت خسارت ناشی از حوادث غیر مترقبه و کمبود بارندگی ها در برخی از اراضی استان با کاهش عملکرد در هکتار مواجه بودیم که این امر تا حدی میزان پیش بینی برای تولید در استان را با کاهش 10 درصدی مواجه کرد.

كشاورزان تمايلي به فروش محصول جو به مراكز خريد دولتي را ندارند

وي با بيان اينكه امسال 20 هزار هکتار از اراضی زراعی استان زیر کشت جو آبی و 35 هزار و 948 هکتار زیر کشت جو دیم رفته، اظهار داشت: امسال نرخ پایه خرید تضمینی هر کیلوگرم جو کشاورزان 7 هزار و 800 ریال در نظر گرفته شده که با توجه به اینکه قیمت بازار آزاد بیش از قیمت خرید تضمینی اعلام شده است، کشاورزان تمایلی برای فروش محصول خود در مراکز خرید دولتی ندارند.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی با بيان اينكه در سال زراعی جاری بیشترین سطح زیر کشت جو اعم از آبی و دیم مربوط به شهرستان شاهین دژ، میاندوآب و بوکان است، افزود: به منظور کاهش ضایعات برداشت محصول، تعداد 25 نفر کارشناس ناظر جهت تنظیمات کمباینهای موجود و صدور کارت معاینه فنی نیز به کارگیری شده و مشغول فعالیت هستند.

دارا از پیش بینی برداشت 240 هزار تن گوجه فرنگی از مزارع آذربایجان غربی تا اواخر مهر ماه سال جاری خبر داد و با اشاره به اينكه امسال 6 هزار و 600 هکتار از مزارع آذربایجان غربی زیر کشت این محصول رفته كه سطح زیر کشت نسبت به سال گذشته 15درصد افزایش داشته، اعلام كرد:‌ 36 کارخانه فرآوری و صنایع تبدیلی با ظرفیت اسمی نزدیک به 100 هزار تن در سال در امر خرید این محصول از کشاورزان در سطح استان فعالیت بوده كه به ازای هر کیلو گرم دو هزار و 800 ریال، این محصول را از کشاورزان خریداری می کنند.

وي متوسط عملکرد در هکتار این محصول را 50 تن دانست و با بیان اینکه مصرف سرانه هر فرد در استان 45 تا 50 کیلوگرم گوجه فرنگی است، یادآورشد: سالانه به طور متوسط بیش از 25 درصد از گوجه فرنگی تولید شده در اراضی زراعی استان به صورت تازه خوری مصرف و مابقی توسط کارخانجات صنایع تبدیلی جهت تهیه رب،سس و برگه خشک شده گوجه فرنگی از کشاورزان خریداری می شود.

وی ادامه داد: شهرستانهای ارومیه و میاندوآب عمده تولیدکننده گوجه فرنگی در استان محسوب می شوند و با توجه به پایین بودن قیمت این محصول و به جهت تنظیم بازار ، به دستور رئيس سازمان جهاد کشاورزی استان خرید توافقی گوجه فرنگی از طریق سازمان تعاون روستایی استان در شهرستانهای ارومیه و میاندوآب آغاز شده است.



