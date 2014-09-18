مهدی بصیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دومین همایش مردم برای احیای زاینده‌رود به منظور پاسخگویی به سؤالات ایجاد شده در ذهن مردم پیرامون طرح 9 ماده‌ای شورای عالی آب برگزار می شود.

وی افزود: سؤالات مردم درباره آخرین وضعیت باز شدن آب در رودخانه زاینده‌رود، وضعیت برداشت‌های غیرمجاز از رودخانه زاینده‌رود و اینکه آیا مدیریت یکپارچه رودخانه زاینده‌رود که یکی از مصوبات شورای عالی آب کشور است اعمال شده است یا خیر بسیار زیاد بود که در این همایش به آنها پاسخ داده می‌شود.

رئیس کمیته آب اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان اصفهان تصریح کرد: بررسی آثار خشکی رودخانه زاینده‌رود بر محیط زیست و آثار تاریخی از دیگر موضوعات این همایش است که مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

وی اعلام کرد: در این همایش از مسئولان استانی مرتبط با این مباحث و همچنین سه تن از نمایندگان استان اصفهان در مجلس شورای اسلامی برای حضور در گردهمایی مردمی حضور به هم رسانند.

بصیری بازخورد نخستین دوره این همایش را خوب ارزیابی کرد و گفت: مردم با حضور در این همایش اطلاعات جامع و صحیح را درباره وضعیت موجود رودخانه زاینده‌رود به دست آوردند.

وی افزود: دومین همایش مردم برای احیای زاینده‌رود با هدف اطلاع‌رسانی ابعاد اجتماعی و زیست محیطی خشک شدن زاینده‌رود بعدازظهر 29 شهریور ماه جاری در سالن همایش‌های اتاق بازرگانی اصفهان برگزار می‌شود.